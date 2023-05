Android 14 est une grande police : empêche les applications de déconner

Android 14 apportera de nombreuses fonctionnalités qui empêcheront les applications de jouer avec les téléphones mobiles. Ce nouveau système ajoutera une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de voir si l’application partagera les données de localisation. Lorsque les utilisateurs autorisent l’emplacement, le système détecte si l’application partagera les informations avec des tiers. Le système Android 11 a introduit le consentement temporaire, limitant l’accès des applications aux données des utilisateurs. Android 12 est venu avec le partage de localisation général, tandis qu’Android 14 se concentre sur la prise en charge des problèmes de partage de données de localisation. Dans le système Android 14, Google vise à promouvoir la clarté parmi les fabricants d’applications Android en ce qui concerne la manière dont les données de localisation sont utilisées. Cette nouvelle fonctionnalité répond au besoin des utilisateurs d’avoir des informations claires sur les applications partageant leurs données de localisation avec des tiers.

Selon le billet de blog Android 14 Beta 2, lorsque l’invite d’assentiment de localisation apparaît, les utilisateurs verront un avertissement si l’application indique sur sa page Play Store que les données peuvent être partagées avec des tiers. Les informations sont extraites de la section de sécurité des données des applications sur le Play Store, ce qui aide les développeurs à expliquer leur utilisation prévue des données de localisation. Les utilisateurs n’ont plus besoin de consulter eux-mêmes la page Play Store pour savoir ce que l’application ferait.

De plus, Android 14 avertira les utilisateurs si les fabricants d’applications modifient la manière dont ils collectent les données de localisation. Ces rappels apparaîtront sous forme d’alertes mensuelles. Ils trouveront un équilibre entre tenir les utilisateurs informés sans les ennuyer avec de nombreuses alertes.

Mise à jour du partage des données de localisation

La nouvelle fonctionnalité se trouve sous Paramètres -> Sécurité et confidentialité -> Confidentialité, intitulée Mise à jour du partage des données de localisation. Il est bon de noter que cette nouvelle fonctionnalité ne fonctionnera que pour l’assentiment de localisation pour le moment. Cependant, il peut s’étendre pour couvrir d’autres consentements à l’avenir. Avec Android 14, les utilisateurs peuvent s’attendre à une meilleure clarté en ce qui concerne le partage des données de localisation. En donnant des avertissements et des alertes, Google vise à donner aux utilisateurs les moyens de faire des choix éclairés et d’améliorer leur contrôle sur leur vie privée.

Android 14 apporte beaucoup

Meilleure confidentialité et sécurité :

Android 14 accorde une grande importance à la confidentialité et à la sécurité. Il offrira aux utilisateurs beaucoup plus de contrôle sur leurs données personnelles. Le nouveau tableau de bord de confidentialité offre un aperçu clair des autorisations des applications. Cela permettra aux utilisateurs de vérifier et de gérer la manière dont les applications accèdent à leurs données. De plus, Android 14 apporte une autorisation temporaire. Cela permettra aux utilisateurs d’accorder un accès unique aux informations sensibles. Avec cela, les utilisateurs peuvent avoir plus de contrôle et les applications devront demander chaque fois qu’elles ont besoin d’informations sensibles.

Batterie et charge adaptatives :

L’un des principaux objectifs du système Android 14 est la gestion de la batterie. C’est également une priorité pour tout utilisateur de téléphone mobile. Android 14 prend en charge ce problème avec sa batterie adaptative et ses fonctions de charge. Le système exploite des algorithmes d’apprentissage automatique pour analyser le comportement des utilisateurs et prioriser l’utilisation de la batterie. Grâce à une meilleure optimisation de la batterie, les utilisateurs peuvent profiter d’une autonomie plus longue et d’une expérience mobile plus fiable.

Mise à niveau multitâche

Android 14 apporte une mise à niveau des capacités du téléphone mobile. Le système permet aux utilisateurs de basculer facilement entre les applications et les tâches. La nouvelle fonctionnalité App Pairs permet le lancement de deux applications en mode écran partagé en même temps. Cela permettra aux utilisateurs d’effectuer librement plusieurs tâches et d’augmenter leur productivité. Par ailleurs, l’écran de présentation remanié fournit une interface allégée pour gérer et basculer entre plusieurs applications ouvertes. Cela rend le déplacement dans le système élégant.

Bien-être numérique amélioré

Google met en quelque sorte l’accent sur la santé et la technologie et Android 14 en est le reflet. Le système est livré avec des fonctionnalités de bien-être numériques améliorées. Le nouveau mode Focus aide les utilisateurs à réduire les distractions. Il peut désactiver les alertes de certaines applications et l’utilisateur décidera des applications qui deviennent silencieuses. Cela rendra l’utilisateur plus productif. Par ailleurs, ce système mettra également à niveau le mode Heure du coucher et aidera les utilisateurs à maintenir des habitudes de sommeil saines. L’appareil ajustera les paramètres d’affichage et réduira le « bruit » du téléphone pendant les heures de sommeil.

Meilleures fonctionnalités de l’appareil photo :

Android 14 fait passer l’imagerie mobile au niveau supérieur avec les meilleures fonctionnalités de l’appareil photo. La nouvelle API (App Programming Interface) permet aux développeurs de tirer parti des fonctionnalités de pointe de la caméra telles que l’enregistrement vidéo HDR (High Dynamic Range), la correction de l’objectif ultra grand angle et une meilleure imagerie en basse lumière. Les utilisateurs peuvent s’attendre à une meilleure qualité d’image et à un plus grand contrôle créatif lorsqu’ils capturent des images avec leur téléphone mobile.

Réponse intelligente et sélection intelligente pilotées par l’IA :

Avec Android 14, les puissants algorithmes d’intelligence artificielle de Google sont exploités pour fournir aux utilisateurs des réponses et des sélections plus intelligentes et plus intuitives. La fonction Smart Reply analyse le contexte des messages entrants et suggère de meilleures réponses, ce qui permet aux utilisateurs de gagner un temps précieux. De la même manière, Smart Selection sélectionne intelligemment le contenu pertinent et propose des options d’actions. Cela simplifiera les tâches – des tâches telles que copier et coller ou partager des URL.

Expérience utilisateur:

Android 14 a apporté plusieurs améliorations à l’expérience utilisateur. La nouvelle version a une nouvelle fonctionnalité appelée « Smart Widgets ». Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs des informations personnelles sur leur écran d’accueil. Par ailleurs, la nouvelle version améliore le système « Alerte ». Ce système permet aux utilisateurs de voir et de répondre plus facilement aux alertes.

Non-SDK :

Android 14 a effectué plusieurs mises à niveau vers Non-SDK. La nouvelle version a une nouvelle fonctionnalité appelée « Scoped Storage ». Il offre aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données. De plus, la nouvelle version a une meilleure fonctionnalité « Camera2 API ». Cela permet aux créateurs d’applications d’accéder à des fonctionnalités de caméra plus avancées.

Accès amélioré :

Android 14 apporte une gamme de fonctionnalités dans le but d’améliorer l’accès pour les utilisateurs ayant des besoins divers. Live Caption, une fonctionnalité populaire qui était disponible sur certains appareils, fait désormais partie du système d’exploitation. Il propose des sous-titres en temps réel pour les vidéos, les podcasts et les messages audio. De plus, la nouvelle fonction d’amplificateur de son améliore la clarté et le volume de l’audio. C’est une très bonne fonctionnalité pour les utilisateurs ayant des problèmes d’audition.

Derniers mots

Le Google Android 14 s’appuie sur le solide héritage des systèmes plus anciens. Le nouveau système offre aux utilisateurs un ensemble décent de fonctionnalités qui amélioreront considérablement la confidentialité. Par ailleurs, le système cherche à améliorer le fonctionnement du téléphone mobile et à offrir une utilisation mobile fluide. L’accent est mis sur la confidentialité, qui est un problème majeur pour de nombreux utilisateurs de téléphones mobiles. Bien sûr, ce sera une très bonne nouvelle pour de nombreux utilisateurs d’Android. Par ailleurs, le système rendra la batterie décente et améliorera la fonction multitâche. Android 14 propose une longue liste de fonctionnalités et il y aura sûrement une fonctionnalité qui vous rendra heureux.

