Hier, lors de sa conférence annuelle des développeurs Google I/O, Google a annoncé une série de nouvelles mises à jour matérielles et logicielles. Un produit qui fait la une des journaux est le très attendu Google Pixel Fold, la première incursion de la société dans les smartphones pliables.

Comme nos amis de Netcost-security.fr l’ont rapporté, le Pixel Fold sera disponible le mois prochain, et Google espère qu’il pourra attirer les utilisateurs d’iPhone avec des valeurs de reprise incroyablement lucratives.

Le Google Pixel Fold coûtera 1 799 $ et sera disponible le 27 juin. Pour aider les clients à supporter ce prix, Google propose une montre Pixel gratuite avec tous les achats et se concentre fortement sur les valeurs d’échange pour inciter les mises à niveau.

Apple n’est pas encore entré sur le marché des smartphones et tablettes pliables. Les rumeurs disent que la société travaille sur différents prototypes d’iPhone et d’iPad pliables. Ces appareils, cependant, ne devraient pas être commercialisés dans un proche avenir. Google, comme Samsung dans le passé, veut exploiter la demande potentielle des utilisateurs d’iPhone qui souhaitent un design (form factor) pliable.

Sur son site Web, Google annonce des valeurs de reprise impressionnantes pour l’iPhone qui surpassent les offres d’Apple ainsi que celles des services de reprise tiers. Google, par exemple, offre 900 $ aux utilisateurs qui échangent un iPhone 14 Pro avec 128 Go de stockage. C’est seulement 100 $ de moins que ce que coûte un tout nouvel iPhone 14 Pro.

Pour l’iPhone 13 Pro, Google offre un crédit de reprise de 850 $ pour le Pixel Fold. C’est 320 $ que le prix de reprise annoncé par Apple pour le même appareil de 530 $.

Google valorise également les échanges d’iPhone beaucoup plus que les échanges de ses propres appareils Pixel. Par exemple, échanger un Pixel 7 Pro contre un Pixel Fold vous rapportera un crédit de 380 $. Le Pixel 7 Pro, qui était lié en octobre dernier, se vend 899 $ pour la configuration de base de 128 Go.

Si vous regardez les offres de reprise de Google pour le Pixel 7 Pro, vous pouvez voir à quel point l’entreprise met l’accent sur le Pixel Fold. Lors de l’achat d’un Pixel 7 Pro, Google offre un crédit d’échange de 300 $ pour l’iPhone 13 Pro – nettement moins que ce qu’il vous donne pour le même téléphone lors de l’échange contre un Pixel Fold.

Reste à savoir si la stratégie de Google consistant à surpayer les échanges d’iPhone pour augmenter les ventes de Pixel Fold reste à voir. Après tout, le Pixel Fold est le tout premier appareil pliable de Google et nous devrons attendre des critiques complètes pour savoir comment il se comporte. Chez Netcost-security.fr, Abner Li dit que le Pixel Fold l’a laissé impressionné après avoir essayé l’appareil :

Google a passé beaucoup de temps à concevoir la charnière synchronisée à quatre axes et à quatre caméras pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’espace lorsque le Pixel Fold est fermé. L’ouverture et la fermeture du Pixel Fold est une action fluide rendue possible par ce que Google appelle une charnière à friction fluide à 180 degrés, les différentes postures maintenant des aimants stables et serrés qui la maintiennent fermée. Google est également fier de son extérieur en acier inoxydable, qui offrirait une haute résistance aux rayures. Il correspond au verre arrière dépoli, qui utilise des résines post-recyclées et des adhésifs recyclés.