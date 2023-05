AMD continue de grignoter la part de marché x86 d’Intel alors que les ventes globales en pâtissent

Dans le contexte : Intel et AMD ont vu leurs revenus chuter ces derniers mois alors que la demande pour leurs processeurs pour PC et centres de données reste faible. Les deux sociétés sont optimistes quant à une reprise progressive vers la fin de cette année, même si elles manquent toutes les deux d’exposition au boom actuel de l’IA. Tout dépend des corrections des stocks et de la conviction que les dépenses des consommateurs et des entreprises s’amélioreront au moment où la chaîne d’approvisionnement se stabilisera.

Ce n’est un secret pour personne que l’industrie du hardware a connu des difficultés ces derniers mois, principalement en raison de l’incertitude économique et de la faible demande d’électronique grand public. Les personnes ayant besoin d’une mise à niveau de téléphone ou de PC se tournent de plus en plus vers les options remises à neuf et d’occasion, tandis que les nouveaux produits accumulent la poussière sur les étagères des sites marchands. De même, les dépenses informatiques des entreprises ont connu une baisse constante au cours des derniers mois, les seuls produits à contre-courant de la tendance étant les GPU des centres de données et les accélérateurs d’IA.

En ce qui concerne les ventes de processeurs, la baisse du marché a été si grave qu’Intel a récemment enregistré sa plus grande perte trimestrielle de l’histoire de l’entreprise. AMD, qui a mangé une part croissante du déjeuner d’Intel au cours des deux dernières années, s’en est mieux sorti que Team Blue. Pourtant, il a également connu une baisse significative des ventes de processeurs ces derniers mois, en particulier en ce qui concerne les modèles Zen 4.

Cependant, les analystes de Mercury Research et Counterpoint pensent que le marché se redressera progressivement au second semestre de cette année, car Intel et AMD ont sous-expédié la demande pour aider le marché des PC à brûler les stocks existants. Pour AMD, la décision de restreindre l’offre consistait également à maintenir les prix des processeurs élevés pendant un certain temps, car Team Red contrôle une part plutôt modeste de 19,2% du marché des processeurs de bureau et seulement 16,2% de celui des processeurs pour ordinateurs portables.

Il convient de noter que des entreprises comme Mercury Research fondent leurs chiffres sur les données des fournisseurs, ce qui indique qu’ils ne reflètent pas avec précision ce qui se passe au détail. C’est une histoire similaire avec les processeurs de serveur, où les données des ODM suggèrent qu’AMD continue de grignoter la part de marché d’Intel, passant de 11,6 % au premier trimestre 2022 à 18 % au premier trimestre 2023.

Intel et AMD ont connu une forte baisse de leurs revenus de processeurs PC au premier trimestre 2023. Demande sous-exprimée au cours des 4 derniers trimestres. Les deux vont probablement tourner la page au 2T23 avec une croissance séquentielle qui se poursuivra jusqu’en 2023.

AMD : -65 % a/a

Intel : -38 % a/a $AMD $INTC pic.twitter.com/eF1FlImk7P – Sravan Kundojjala (@SKundojjala) 7 mai 2023

Un rapport séparé de l’analyste des semi-conducteurs Sravan Kundojjala basé sur les rapports financiers d’Intel et d’AMD brosse un tableau similaire. En ce qui concerne la part des revenus, Intel semble avoir récupéré ce qu’il a perdu sur les marchés des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables ces dernières années, tandis qu’AMD continue de faire des gains dans l’espace des serveurs.

Les deux sociétés sont confrontées à une menace croissante d’Arm et de RISC-V. Les SoC basés sur Arm devraient capturer un quart du marché des ordinateurs portables d’ici 2027, et des entreprises comme Microsoft, Google, Amazon et Facebook travaillent toutes sur du silicium basé sur Arm personnalisé pour leurs besoins en centres de données. Pendant ce temps, des entreprises comme Tencent et Alibaba se sont enrôlées pour aider la Chine à développer des puces locales et à réduire le besoin de produits x86 et Arm et à se protéger des effets des sanctions américaines.



