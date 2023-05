Tombez amoureux d’une version IA de votre célébrité Internet préférée pour 1 $ par minute

Caryn Marjorie, 23 ans, est une star des médias sociaux avec 1,8 million d’abonnés sur Snapchat. Il n’y a pas si longtemps, elle a lancé un chatbot vocal basé sur l’IA appelé CarynAI. Il utilise sa propre voix, son comportement et sa personnalité. Le chatbot offre aux utilisateurs une « expérience d’IA immersive » pour 1 $ par minute et leur donne l’impression de parler à Caryn elle-même.

CarynAI utilise la technologie API GPT-4 développée par OpenAI. Il utilise également les séquences vidéo supprimées de Caryn Marjorie sur YouTube. Comme l’a dit l’auteur, le processus de production a pris plus de 2 000 heures.

Le côté obscur de l’IA Romance : tomber amoureux d’un clone numérique (CarynAI) est-il éthique ?

CarynAI a été lancé en version bêta plus tôt ce mois-ci et compte déjà plus de 1 000 abonnés payants. En une semaine, il a généré 71 610 $ de revenus. Nous supposons que vous n’êtes pas surpris de savoir que presque tout cela provenait d’hommes.

L’influenceuse a déclaré que CarynAI lui permettrait de communiquer directement avec chacun de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Nous convenons que c’est ce dont les blogueurs ont besoin. Nous pensons qu’ils doivent maintenir leurs chaînes à jour, ce qui prend beaucoup de temps. Ils ne peuvent donc pas communiquer avec leurs abonnés. « CarynAI comblera cette lacune à l’avenir », a-t-elle déclaré. « CarynAI ne me remplacera jamais », a-t-elle ajouté, « CarynAI n’est qu’une extension de moi, une extension de ma conscience. »

Marjorie a déclaré à Fortune qu’elle pensait que le chatbot pourrait gagner 5 millions de dollars par mois grâce à 20 000 de ses abonnés Snapchat. Cela semble assez précis.

Selon la journaliste de Fortune Alexandra Sternlicht, l’IA ressemble plus à un Siri « prêt à être intime » qu’à une petite amie virtuelle offrant des conversations de cœur à cœur. Marjorie a révélé que son profil d’IA pourrait augmenter son risque d’être harcelée en raison d’incidents de harcèlement antérieurs. Cependant, elle a déclaré que cela faisait partie du « jeu des influenceurs » et a embauché une sécurité 24h/24 tout en s’abstenant de partager sa position avec ses abonnés.

