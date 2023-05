GTA 6 pourrait devenir le jeu vidéo le plus cher de tous les temps, le montant pour le développer bat tous les records

On ne sait pas encore quand GTA 6, le dernier titre de l’une des sagas les plus connues du monde des jeux vidéo, sortira. Il y a quelques signes : un nouveau poste ouvert par Rockstar Game suggère qu’une grande partie du travail a déjà été faite.

Une annonce d’emploi. Un petit signal, peut-être insignifiant. Un souffle qui a immédiatement soulevé un vent d’anticipations. Rockstar Games, maison de production de jeux vidéo, a ouvert un poste pour un rôle qui semble assez exigeant : directeur de la voix off, directeur du doublage. La personne embauchée dans ce rôle devrait être responsable de la gestion de plusieurs sessions de doublage de ce qui peut être défini en toute sécurité comme un jeu vidéo. Mais lequel? Pour certains fans de la société de production, la réponse ne peut être qu’une : GTA 6.

L’annonce du nouveau poste de doublage aurait un sens assez clair : le jeu est presque prêt. Ou du moins, le script est écrit et maintenant la phase finale de production commence. Un soulagement pour ceux qui attendaient ce titre depuis près de 10 ans. GTA 5 est sorti en septembre 2013. Deux générations de consoles se sont écoulées depuis, car le titre était initialement optimisé pour fonctionner sur PlayStation 3 et Xbox 360. Le lancement a été un succès. En trois jours, il a rapporté un milliard de dollars et s’est vendu à environ 170 millions d’exemplaires en tout.

Le jeu vidéo le plus cher de tous les temps

Mais ce n’est pas la seule rumeur qui a émergé ces derniers jours sur l’un des titres les plus discutés de Rockstar Games. Selon certains experts leakers de la maison de production, GTA 6 pourrait conquérir un record avant même d’atteindre les mains des joueurs : celui du jeu vidéo le plus cher de tous les temps. Le portail de jeux vidéo généralement assez fiable Dexerto Gaming a révélé que les dépenses de production de GTA 6 devraient se déplacer entre un et deux milliards de dollars.

Si ces données se confirmaient, le nouveau titre de la saga grimperait tous les classements du marché, pulvérisant les précédents records. Wikipédia a publié une liste des jeux vidéo les plus chers à développer, basée sur diverses sources qui d’une manière ou d’une autre ont révélé le budget disponible pour chaque titre. Star Citizen occupe la première place, avec 501 millions de dollars de dépenses de développement. En second Cyberpunk 2077 avec 316 millions de dollars tandis que Call of Duty : Modern Warfare 2 avec 250 millions de dollars. Ces deux derniers chiffres sont à optimiser avec les paramètres d’inflation, ce qui les porterait respectivement à 331 et 316 millions de dollars.

