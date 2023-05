Le rival de Steam Deck, Asus ROG Ally, fait ses débuts avec des tests mitigées

Par Câblé le 11 mai 2023



30

J’aimerais dire que l’Allié en vaut la peine. Et si vous devez jouer à des jeux qui ne sont pas sur Steam, c’est peut-être le cas, simplement parce que c’est votre seule option. Mais l’Ally se sent à moitié cuit, même par rapport au Steam Deck lors de sa sortie. Peut-être que les futures mises à jour logicielles peuvent supprimer une partie du jank d’Ally, mais vous ne pouvez pas corriger Windows.

Par IGN le 11 mai 2023



80

L’Asus ROG Ally ressemble vraiment à la machine portable Xbox Game Pass que de nombreux fans réclament. Bien qu’une expérience utilisateur frustrante, une faible autonomie de la batterie et un manque de pavés tactiles de style Steam Deck le retiennent un peu, il est indéniable à quel point cet ordinateur de poche est amusant à utiliser lorsqu’il est vraiment activé. Avec un bel écran 1080p merveilleusement lumineux et parfait pour jouer en déplacement dans toutes les conditions, ainsi que son ensemble de caractéristiques puissantes et son prix féroce, le ROG Ally pourrait en fait être le concurrent de Steam Deck que nous attendions.

Par The Verge le 11 mai 2023



50

Je crois fondamentalement qu’un PC de jeu portable n’est pas vraiment portable si la durée de vie de la batterie et l’interface utilisateur ne sont pas conçues pour la route. Je pense également que la plupart des personnes intéressées par cette machine feraient mieux de dépenser 300 $ de plus pour notre ordinateur portable de jeu préféré (par Asus, rien de moins). Si vous voulez vraiment un portable, économisez peut-être quelques centaines de dollars en achetant un Steam Deck à 400 $ et en ajoutant votre propre petit SSD.

De Tom’s Hardware le 11 mai 2023



70

L’Asus ROG Ally n’est pas aussi ergonomique que le Steam Deck et a beaucoup plus de problèmes logiciels, mais il offre un bel écran en déplacement et peut jouer à presque tous les jeux avec les bons paramètres, sans émulation.

Par TrustedReviews le 11 mai 2023



80

L’Asus ROG Ally est une alternative plus puissante au Steam Deck, tout en présentant un design supérieur et un logiciel plus convivial. Ce prix élevé est cependant difficile à justifier, surtout avec la faible autonomie de la batterie.

Par PCMag le 11 mai 2023



80

L’Asus ROG Ally n’est pas un véritable tueur de Steam Deck, mais des décisions matérielles, logicielles et de conception intelligentes en font une console de jeu portable amusante et passionnante basée sur Windows.

Par TechAdvisor le 11 mai 2023



80

Malgré quelques ratés, le ROG Ally offre l’une des expériences de jeu les plus complètes que vous puissiez trouver sur n’importe quelle console portable. Mais êtes-vous prêt à payer son prix fort et à subir ses défauts ?

Par DigitalTrends le 11 mai 2023



70

De meilleures performances, plus de jeux et une autonomie de batterie acceptable font de l’Asus ROG Ally un gagnant malgré ses problèmes.

Par PCGamer le 11 mai 2023



86

Le ROG Ally est le meilleur PC de jeu portable sur le marché, et probablement le meilleur PC de jeu à petit budget. Asus a rendu Windows invraisemblablement utilisable sur un appareil portable et a créé une machine empilée impressionnante et à bon prix qui a l’air, le son et la sensation d’être agréable à utiliser. Je pourrais même pardonner à Asus la révélation du double bluff offensif du poisson d’avril. Peut être.

Par NotebookCheck le 11 mai 2023



88

L’Asus ROG Ally est un excellent ordinateur de poche pour les jeux. Grâce au puissant processeur AMD Zen4 et à l’iGPU rapide, l’appareil compact gère des fréquences d’images fluides même dans les jeux modernes et vous pouvez profiter de l’écran 1080p avec des temps de réponse rapides et 120 Hz. Nous avons été particulièrement impressionnés par les commandes bien pensées et le seul véritable inconvénient du ROG Ally est l’autonomie limitée de la batterie pendant les jeux, car la batterie sera épuisée après environ 1,5 heure.

Par Ars Technica le 11 mai 2023



Oui, le ROG Ally est plus rapide que le Steam Deck, et il a un meilleur écran. Il peut réaliser un jeu de ray tracing minimum viable là où le Deck ne le peut pas, et il pousse plus d’images sur les mêmes paramètres. Si c’est la chose la plus importante pour vous – images par seconde, pixels par pouce, sous forme purement portable – alors vous pouvez probablement faire le saut mental d’un Steam Deck de 400 $ à 650 $ à l’allié de 700 $ avec la puce Extreme.

Par JeuxServer le 11 mai 2023



Il n’y a pas de choix slam-dunk. Mais il n’y a pas non plus de boule d’air. En fait, les deux ordinateurs de poche sont fantastiques. Que je transporte régulièrement le Steam Deck ou le ROG Ally, je serai satisfait de mon choix. Et je pense que vous le serez aussi. Avoir des décennies de jeux vidéo sur un appareil que je peux garder dans mon sac à dos et avoir encore de la place pour mon ordinateur portable et ma bouteille d’eau – c’est magique.

Par cnet le 11 mai 2023



Sur le papier, l’Ally bat le Steam Deck dans de nombreuses catégories : meilleur écran, meilleur design, plus puissant, meilleur support des plateformes de jeu. Mais ce n’est pas une éruption. Le Steam Deck est plus facile à utiliser, possède ces excellents pavés tactiles pour la navigation, coûte moins cher et, jusqu’à présent, joue mieux à certains jeux. Pour l’instant, j’appellerais ça un match nul. Mais avec quelques mises à jour, ajustements et optimisations, il est difficile de voir comment l’Ally ne deviendra pas le PC de jeu portable de choix, du moins jusqu’à l’arrivée du Steam Deck de nouvelle génération.

