Application Disney+ et application Hulu à fusionner ; les sous-marins autonomes resteront ; plus de hausses de prix

L’application Disney + et l’application Hulu devraient fusionner plus tard cette année, déclare le PDG de Disney, Bob Iger, mais vous pourrez toujours acheter des abonnements autonomes à Disney +, Hulu et ESPN +.

L’annonce laisse planer des spéculations sur un éventuel plan de rachat…

Fusion de l’application Disney+ et de l’application Hulu

Engadget rapporte qu’Iger a révélé le plan lors du dernier appel aux résultats de l’entreprise.

Il a déclaré que la société continuera à proposer Disney +, Hulu et ESPN + en tant qu’options autonomes, mais la combinaison de services « est une progression logique » de ses offres directes aux consommateurs « qui offriront de plus grandes opportunités aux annonceurs, tout en donnant aux abonnés du forfait un accès à des services plus robustes. et un contenu simplifié.

Possible rachat de Comcast

Disney détient actuellement les deux tiers de Hulu, Comcast détenant le tiers restant. Engadget spécule que la fusion des applications pourrait signaler que Disney prévoit d’acquérir entièrement le service.

Étant donné que Comcast détient toujours 33% de Hulu, cette annonce suggère que Disney pourrait envisager d’acheter la participation de la société de télévision par câble et de médias. Cependant, Iger n’a pas précisé les plans de la société et a seulement déclaré que Disney avait eu des discussions « constructives » avec Comcast sur l’avenir de Hulu.

D’autres hausses de prix à venir

En décembre de l’année dernière, Disney + a enregistré une forte augmentation de prix de 3 $ supplémentaires par mois, tandis que les utilisateurs qui souhaitaient s’en tenir à l’ancien prix devaient passer au nouveau niveau financé par la publicité.

Malheureusement, il semble que la société n’en ait pas encore fini avec les hausses de prix – nous ne savons tout simplement pas quand et combien.

Iger a également révélé que Disney + obtient une nouvelle augmentation de prix après avoir ajouté 3 $ en plus des frais mensuels de son niveau de streaming sans publicité en décembre. Il n’a pas dit quand l’entreprise augmenterait les prix du service, mais quand c’est le cas, les niveaux sans publicité et financés par la publicité coûteront respectivement plus de 11 $ et 8 $.

Iger a déclaré le mois dernier que Steve Jobs avait inspiré son retour surprise à Disney l’année dernière.

