Microsoft veut obtenir de l’électricité à partir de l’énergie de fusion dans cinq ans

Une patate chaude : Bill Gates est un partisan de longue date du financement d’entreprises innovantes dans le domaine de l’énergie nucléaire, mais Microsoft va maintenant bien au-delà de cette approche financièrement risquée. Helion Energy, une start-up basée à Washington, garantit à Redmond qu’elle pourra produire de l’électricité par fusion nucléaire d’ici cinq ans.

Microsoft et Helion ont conclu un accord exceptionnel impliquant la fusion nucléaire, une source d’énergie propre et théoriquement illimitée dont Helion parie qu’elle sera commercialement viable d’ici 2028. La start-up de Washington prévoit essentiellement de brancher sa technologie innovante (et potentiellement révolutionnaire) sur le réseau électrique d’ici 5 ans, réalisant ce que la communauté scientifique internationale, les gouvernements et les entreprises privées du monde entier poursuivent depuis près d’un siècle.

Une déclaration du fondateur et PDG d’Helion, David Kirtley, souligne que l’entreprise n’a rien à voir avec la science-fiction ou une fraude commerciale potentielle : la société a signé un « accord contraignant » avec Microsoft, ce qui indique qu’Helion s’engage à « pouvoir construire » un fonctionnement du système et vendre de l’énergie à Redmond pour éviter de payer de lourdes pénalités financières.

La fusion nucléaire est universellement considérée comme le « Saint Graal » de l’énergie, car les scientifiques essaient essentiellement de reproduire ce qui se passe au centre de chaque étoile de l’univers de manière contrôlée. Lorsque deux Core d’hydrogène sont poussés l’un contre l’autre par une pression et une force de gravité écrasantes, ils fusionnent, générant un nouveau Core d’hélium. Selon la loi d’équivalence masse-énergie, une grande partie de la matière dans la réaction de fusion se transforme en une quantité gargantuesque d’énergie électromagnétique que nous pouvons voir chaque jour descendre du ciel.

Les approches traditionnelles (et les plus avancées) pour essayer de reproduire le processus de fusion dans une réaction confinée impliquent un puissant système laser « tirant » sur une minuscule cible de combustible de fusion, ou un champ magnétique conçu pour compacter l’énergie du plasma surchauffé dans une machine connue sous le nom de tokamak. Le département américain de l’énergie a récemment déclaré avoir réalisé une percée scientifique sans précédent avec l’allumage par fusion, mais personne n’a été en mesure d’atteindre, ni même de promettre, ce que Helion parie maintenant qu’il peut faire dans un délai de cinq ans.

L’entreprise développe une nouvelle machine qui emploie une méthode complètement différente pour la production d’énergie. L’appareil de 40 pieds est un « accélérateur de plasma » capable de chauffer des atomes de deutérium (un isotope d’hydrogène) et d’hélium-3 à 100 millions de degrés Celsius, créant un flux de plasma qui est ensuite « injecté » au centre de la machine par de puissants, champs magnétiques pulsés. Lorsque la fusion se produit, la machine convertit la chaleur en énergie électrique, qui est finalement envoyée au réseau.

Helion affirme que son système peut « récupérer électriquement » toute l’énergie mise dans la machine pour alimenter l’allumage par fusion, et que le système lui-même deviendrait « rapidement » plus petit et moins cher à l’avenir. La société déclare également que l’obtention de suffisamment de deutérium et du carburant isotope rare d’hélium-3 n’est pas un problème, car il existe un procédé breveté pour fabriquer plus d’atomes d’hélium-3 en fusionnant des atomes de deutérium dans son accélérateur à plasma.

Les scientifiques et les experts sont déconcertés, mais ils accordent également un certain crédit à Helion en attendant les détails techniques de cette nouvelle merveille de l’énergie de fusion. L’un des fondateurs d’Helion est le PDG d’OpenAI, Sam Altman. Microsoft a fait un énorme investissement dans OpenAI pour pousser l’IA générative de ChatGPT dans l’ensemble de son portefeuille de produits, de sorte qu’Altman pourrait bien être l’un des principaux partisans de l’accord de 2018.

