Apple vante la croissance des revenus des petits développeurs de l’App Store alors que les rumeurs disent qu’iOS 17 permettra le chargement latéral

Alors qu’elle lutte contre le refoulement réglementaire de l’App Store dans le monde, Apple a publié les résultats d’une nouvelle étude d’économistes du groupe d’analyse. Selon l’étude, qui a été financée par Apple, les petits développeurs de l’App Store ont vu leurs revenus augmenter de 71 % au cours des deux dernières années.

Apple a déjà fait équipe avec le groupe d’analyse pour plusieurs études. En avril dernier, par exemple, Apple a vanté le succès des applications tierces sur l’App Store en citant des recherches du groupe d’analyse qui affirmaient que les applications tierces battaient souvent ses propres services intégrés. Par exemple, le rapport a souligné que Spotify a une utilisation 1,6 fois plus élevée qu’Apple Music et a montré que Netflix a une utilisation 17 fois plus élevée qu’Apple TV+.

Peu de temps après, le groupe d’analyse et Apple ont partagé les résultats d’une étude distincte axée sur l’impact du programme App Store Small Business, qui permet aux développeurs de se qualifier pour un taux de commission de 15% s’ils gagnent jusqu’à, mais pas plus que, 1 million de dollars par an.

Maintenant, Apple a publié un nouveau communiqué de presse avec les résultats d’une autre étude menée par les économistes d’Analysis Group. L’étude, qui a été financée par Apple, affirme que les « petits développeurs du monde entier » ont augmenté leurs revenus de 71 % entre 2020 et 2022 via l’App Store. L’étude définit les « petits développeurs » comme ceux qui gagnent jusqu’à 1 million de dollars par an avec moins d’un million de téléchargements annuels. L’étude exclut également les développeurs qui n’ont jamais eu plus de 1 000 téléchargements annuels.

Les statistiques de l’étude comprennent les éléments suivants :

En 2022, plus de 90 % des développeurs de l’App Store étaient considérés comme de petits développeurs.

En 2022, près de 80 % des petits développeurs étaient actifs sur plusieurs vitrines, et environ 40 % du total des téléchargements d’applications de tous les petits développeurs provenaient d’utilisateurs en dehors du pays d’origine de chaque développeur.

Les revenus totaux de l’App Store des petits développeurs qui étaient actifs en 2020 ont augmenté de 71 % en 2022.

Les applications de santé et de fitness, de sport et de style de vie des petits développeurs actifs en 2020 ont plus que doublé leurs revenus au cours des deux dernières années.

Plus de 40% des développeurs qui ont vendu des biens et services numériques sur l’App Store et gagné plus d’un million de dollars en 2022 n’étaient pas sur l’App Store ou avaient moins de 10 000 dollars de revenus cinq ans auparavant.

Les efforts d’Apple pour promouvoir l’impact économique de l’App Store surviennent alors qu’il continue de faire l’objet d’un test antitrust dans le monde entier pour ses règles sur l’App Store. Par exemple, Apple ouvrira l’iPhone aux stores d’applications tiers et au chargement latéral dans l’Union européenne dans le cadre d’iOS 17 cet automne. Cela vient en réponse à la loi sur les marchés numériques, qui met en œuvre un certain nombre de nouvelles exigences pour les opérateurs de plateformes tels qu’Apple.

Une enquête en avril a suggéré qu’au moins 60% des développeurs Mac sont intéressés à distribuer leurs applications pour iOS en dehors de l’App Store si l’opportunité leur en est donnée. Apple essaie clairement de contrecarrer cela en vantant le succès de l’App Store pour les petites entreprises.

