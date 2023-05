WhatsApp écoute secrètement vos conversations, révèle Elon Musk

Depuis quelque temps, WhatsApp a ajouté plusieurs fonctionnalités liées à la sécurité à l’application de messagerie instantanée. La société a également déclaré à plusieurs reprises qu’elle se concentrait sur la sécurité et la sécurité de WhatsApp pour tout le monde. Vraiment, l’application dispose désormais de nombreuses fonctionnalités de sécurité. Cryptage de bout en bout, authentification à deux facteurs, verrouillage du chat, pour n’en citer que quelques-uns. Toutes ces fonctionnalités garantissent que la confidentialité des utilisateurs est toujours sécurisée.

Cependant, un nouveau rapport semble dire le contraire, ce qui suscite de nombreuses inquiétudes. Tout a commencé avec un ingénieur de Twitter du nom de Foad Dabiri. Selon une récente capture d’écran que Dabiri a partagée sur Twitter, l’application de messagerie utilisait le microphone de son téléphone chaque fois qu’il dormait. Cette publication sur Twitter a soulevé de nombreuses inquiétudes quant à la sécurité de notre vie privée sur WhatsApp.

Réponse d’Elon Musk au tweet de Dabiri sur les problèmes de confidentialité de WhatsApp

Instantanément, ce Tweet a attiré l’attention de nombreux utilisateurs, dont le PDG de Twitter, Elon Musk. En réagissant au tweet, Musk a fait une déclaration en disant « On ne peut pas faire confiance à WhatsApp ». Le tweet de Musk a également attiré plusieurs autres personnes, dont WhatsApp, qui a répondu. Dans sa réponse sur Twitter, WhatsApp affirme qu’il s’agit d’un bug sur Android. Ils ont par ailleurs déclaré qu’ils en avaient déjà parlé à Google et leur avaient demandé de le réparer.

Le contenu du tweet de Dabiri accompagné d’une capture d’écran se lit comme suit : « WhatsApp a utilisé le microphone en arrière-plan pendant que je dormais et depuis que je me suis réveillé à 6h du matin (et ce n’est qu’une partie de la chronologie !) Que se passe-t-il ? ” Découvrez le tweet avec la réaction de Musk ci-dessous.

En réponse à ce tweet, WhatsApp a également tweeté ce qui suit : « Au cours des dernières 24 heures, nous avons été en contact avec un ingénieur de Twitter qui a signalé un problème avec son téléphone Pixel et WhatsApp. Nous pensons qu’il s’agit d’un bug sur Android qui attribue à tort des informations dans leur tableau de bord de confidentialité. Et nous avons demandé à Google d’enquêter et de remédier.

Ils ont par ailleurs expliqué que WhatsApp permet aux utilisateurs de contrôler les paramètres de leur microphone. Par conséquent, l’application de messagerie ne peut pas accéder au micro sans l’approbation des utilisateurs.

« Les utilisateurs ont un contrôle total sur les paramètres de leur micro. Une fois l’autorisation accordée, WhatsApp n’accède au micro que lorsqu’un utilisateur passe un appel ou enregistre une note vocale ou une vidéo. Même dans ce cas, ces communications sont protégées par un cryptage de bout en bout afin que WhatsApp ne puisse pas les entendre.

Problèmes de confidentialité de WhatsApp, réponse des utilisateurs à un tweet d’Elon Musk

Musk a tweeté sa réponse le 9 mai. Depuis lors, le tweet a été visionné par plus de 50 millions d’utilisateurs. Beaucoup ont également partagé leurs réflexions à ce sujet. Peu de réponses sont les suivantes.

« C’est incroyable le nombre de personnes qui ne réalisent pas que WhatsApp appartient à Meta/Facebook. » « Peut-être qu’ils veulent juste améliorer la qualité du ronflement idk. » « Les DM chiffrés de Twitter sont entrés dans le chat », a écrit un troisième. « J’ai refusé à WhatsApp d’accéder au microphone dans les paramètres de mon téléphone. Mais il a quand même trouvé un moyen de pénétrer le bouton d’accès en arrière-plan. Même si je refuse l’accès, il continue à collecter les données d’arrière-plan. Assez bizarre ! Ce qui se passe? » Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses réactions au tweet.

