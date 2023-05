La première photo de la Terre prise par un nouveau satellite est magnifique : il fournira des prévisions météorologiques très précises

Le nouveau satellite météorologique MTG-I1 a obtenu une image extraordinaire de la Terre, avec des détails sans précédent à une distance de 36 000 kilomètres. Il permettra des prévisions rapides et très précises pour l’Europe, l’Afrique et l’océan Atlantique.

La Terre photographiée par le satellite Meteosat Third Generation Imager–1 (MTG–I1). Crédit : ESA / EUMETASAT

De l’espace est arrivée une nouvelle image spectaculaire et incroyablement détaillée de la Terre. Il s’agit de la première photographie prise par le Meteosat Third Generation Imager-1 (MTG-I1), lui-même le premier de la nouvelle famille de troisième génération. Il a été lancé le 13 décembre 2022 au sommet d’une fusée Ariane 5 depuis le port spatial de Kourou en Guyane française, celui-là même d’où le futuriste télescope spatial James Webb a décollé à Noël 2021.

Le vaisseau spatial, cogéré par l’Organisation européenne des satellites météorologiques (EUMETSAT) et l’Agence spatiale européenne (ESA), est l’un des satellites météorologiques les plus avancés en orbite et fournira des prévisions avec une précision sans précédent pour l’ensemble de l’Europe dans les années à venir. ans, l’Afrique et l’Océan Atlantique. L’objectif principal est de prédire les phénomènes atmosphériques violents tels que les tempêtes, les ouragans et les « medicane », les fameux ouragans méditerranéens.

Le détail de de France, Crédit : ESA / EUMETASAT

Par rapport aux satellites EUMETSAT de deuxième génération, également lancés depuis le port spatial de Kourou entre 2002 et 2015, le pas en avant est nettement supérieur, en termes de résolution d’image, de capacité d’observation des structures nuageuses et de fréquence de tirs. « Le détail supplémentaire des images à plus haute résolution, associé au fait que les images seront produites plus fréquemment, indique que les météorologues seront en mesure de détecter et de prévoir les phénomènes météorologiques violents plus rapidement et avec plus de précision », a expliqué l’organisation européenne dans un communiqué de presse. . Et cela est pleinement démontré par la première image obtenue avec l’instrument Flexible Combined Imager (FCI) équipé sur le satellite, une caméra très puissante qui permet une vue de la Terre avec une qualité inégalée à pas moins de 36 000 kilomètres d’altitude. Pour comprendre la distance orbitale du MTG-I1, il suffit de savoir que la Station Spatiale Internationale (ISS) voyage à « seulement » 430 kilomètres au-dessus de nos têtes. L’espace, techniquement, commence à environ 100 kilomètres de la surface de la Terre, tandis que la Lune est en moyenne à 384 000 kilomètres.

La première image du nouveau satellite a été capturée le 18 mars à 12h50 Temps universel coordonné (UTC), 13h50 heure française. Juste un détail de de France met en évidence la différence significative entre les satellites EUMETSAT de deuxième et de troisième génération. Dans le plan du MTG-I1, par exemple, il est possible d’observer les dépôts de sable et de sédiments le long de la côte adriatique du Bel Paese, invisibles dans celui obtenu à nouveau le 18 mars (à 12h45 heure française) par l’instrument SEVIRI, installé sur le satellite Meteosat-11 de seconde génération. Les détails des nuages ​​sont nettement plus élevés, et vous pouvez même observer « de la poussière ou du smog transporté d’Asie du Sud », explique EUMETSAT. Dans l’image SEVIRI il y a aussi un halo bleuté sur une grande partie du globe, lié au fait que l’instrument a moins de canaux que le FCI et est donc moins capable de fournir une image aussi proche que possible de celle que l’œil humain .

Le résultat final de cette innovation technologique est une merveilleuse image de notre planète bleue et de son atmosphère en constante évolution, mais aussi suggestif et excitant qu’il puisse être, le satellite n’a certainement pas été lancé pour produire des fonds d’écran. Toute cette qualité est en effet au service de la science et en particulier de la météorologie, qui permettra à l’avenir d’avoir des prévisions de plus en plus rapides et précises, surtout en ce qui concerne les événements les plus problématiques.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :