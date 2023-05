Et donc Google veut maintenant devenir plus grand qu’Internet

Google a organisé une conférence dédiée aux développeurs dans laquelle il a expliqué comment ses services vont évoluer dans les années à venir. Les innovations sont nombreuses et vont toutes dans le même sens : une amélioration pilotée par l’intelligence artificielle.

Intelligence artificielle. En plus de 120 minutes de conférence Google I/O, ces deux mots ont été répétés comme une formule magique. Chaque nouveau produit, chaque nouveau service a été présenté comme une nouvelle application de la technologie qui bouleverse le secteur numérique. L’intelligence artificielle change Google Maps, avec la fonction Immersive View for Routes, des milliers d’images extraites de Google Street View seront rassemblées pour créer un jumeau virtuel du monde. Avec le lancement de Bard dans 180 pays (pas l’Italie), Google entre sur le marché des chatbots ouvert par ChatGPT. Avec Magic Editor, le traitement le plus complexe d’une photographie peut être effectué en traçant quelques marques sur l’écran.

C’est toujours. Duet AI for Workspace applique l’intelligence artificielle aux outils Google Workspace et aide les utilisateurs à créer des documents, des feuilles de calcul et des slides. Avec le modèle linguistique Palm-2, Google vise également le secteur médical, Med-PaLM 2 vise non seulement à répondre précisément à des questions complexes sur la santé des utilisateurs mais également à fournir un premier diagnostic sur les radiographies qui lui sont transmises. La seule variation sur le thème est venue lorsque nous avons commencé à parler du Pixel Fold, le smartphone pliable produit par Google. Plus qu’une discussion sur les prochaines étapes de Mountain View, cette conférence semblait être le début d’une guerre de conquête d’Internet.

Ce qu’était Google et ce qu’il est devenu

Il est clair depuis longtemps que Google a décidé de ne plus être uniquement un système d’indexation. C’est devenu une entreprise de médias, qui permet aux utilisateurs de publier du contenu et de le distribuer. Mais lors de cette conférence, il est allé encore plus loin. Sur la scène de la Google I/O ont été présentés les premiers résultats de l’expérimentation menée avec Search Generative Experience (SGE), un système dans lequel une liste de sites n’apparaît plus comme des résultats de recherche mais directement comme du contenu.

Imaginez que vous recherchiez sur Google les dernières informations sur un sujet d’actualité. Maintenant, vous trouverez une longue liste de journaux ou de blogs organisés selon des critères choisis par le moteur de recherche. Et donc si vous deviez chercher à quelle fréquence changer les draps ou comment organiser un voyage en Turquie. Avec la Search Generative Experience (SGE), en revanche, le contenu apparaîtra directement, un texte créé en rassemblant toutes les informations considérées comme les plus importantes par les algorithmes sur lesquels se base le moteur de recherche.

A priori ce changement ne sera pas révolutionnaire. Il ne sera vu que par ceux qui choisissent expressément de participer au programme. Mais il n’est pas difficile de penser que tôt ou tard l’entreprise dirigée par Sundar Pichai décidera d’introduire ce type de recherche pour tous ses utilisateurs. Google s’est toujours présenté comme un bibliothécaire de l’internet. Un enchevêtrement d’algorithmes capables de trouver les meilleurs documents pour chaque demande. Il semble maintenant que le bibliothécaire ait mémorisé tout le contenu et soit prêt à fournir ses réponses aux utilisateurs. Juste une question. Qu’adviendra-t-il de la bibliothèque ?

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :