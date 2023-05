Travaux pratiques : Mes mini-techniques essentielles | Le week-end parfait EDC [Vidéo]

J’ai récemment eu pour mission de réduire la quantité de technologie que j’emporte avec moi pendant les activités du week-end. Pendant la semaine, si je voyage pour le travail ou si je dois me rendre au bureau, j’apporte mon gros sac à dos rempli d’un Macbook Air, d’un iPad Pro avec Magic Keyboard, de chargeurs, de dongles, d’écouteurs et bien plus encore. Cela finit par être assez lourd, et je n’utilise généralement même pas tout ce que j’apporte avec moi. Le week-end, j’essaie de me concentrer et d’apporter beaucoup moins avec moi lorsque je pars en excursion d’une journée ou même d’une nuit. Le but de cet EDC est de s’assurer que je suis présent mais aussi d’en avoir assez avec moi pour éventuellement faire du travail. Je crois que j’ai perfectionné mon mini tech EDC. Voici tout ce que j’emporte avec moi !

La pochette Mason EDC de Waterfield est absolument parfaite pour cet EDC. Il est fabriqué à partir de cuir pleine fleur de première qualité et de nylon balistique, offrant plusieurs compartiments pour ranger votre technologie en toute sécurité. Cette pochette a également été conçue pour l’iPad mini. Il comporte une fente parfaitement conçue pour s’adapter à l’iPad Mini et offre un coussin supplémentaire pour s’assurer qu’il reste en sécurité, même en cas de chute. Avec sa taille compacte et son design bien pensé, il se glisse facilement dans votre poche ou votre sac. Qu’il s’agisse de câbles, d’adaptateurs, d’un iPhone ou même d’un baume à lèvres, la pochette Mason EDC permet de tout garder au même endroit.

J’ai récemment acheté un iPad Mini de base (qui est actuellement de 100 $ de réduction sur Amazon !). Je voulais réessayer parce que quand je suis arrivé à la date de sortie, je n’étais pas vraiment impressionné. Auparavant, je venais d’un iPad Pro, j’ai donc essayé de le voir comme un mini iPad Pro. L’iPad Mini n’est pas cela, mais si vous voyez l’iPad Mini pour ce qu’il est et que vous changez de point de vue, alors c’est incroyable !

L’iPad mini est une tablette puissante mais compacte qui a du punch. Avec son écran Liquid Retina de 8,3 pouces et sa puce A15 Bionic, il offre une expérience puissante pour le travail ou le divertissement en déplacement. Sa polyvalence transparaît grâce à la prise en charge et au design (form factor) Apple Pencil. L’iPad mini est le compagnon idéal pour prendre des notes, dessiner ou simplement profiter de votre contenu préféré avec une clarté remarquable.

iPhone 13 Mini

Maintenant, c’est le dernier d’une race mourante. Je voulais obtenir un iPhone 13 Mini pour deux raisons principales. La première est que je voulais un deuxième angle de caméra pour la chaîne YouTube, et dans un environnement bien éclairé, ce petit appareil brille ; mais je voulais aussi un téléphone plus petit pour une utilisation le week-end. Plus l’écran est petit, moins j’étais susceptible de le retirer pour afficher le contenu ou faire défiler Twitter. J’ai également fait en sorte que chaque icône d’application soit l’icône de l’appareil photo, car l’objectif du 13 mini, pour moi, est d’avoir un appareil photo suffisamment capable de capturer ces moments familiaux personnels. Il réussit à 100% à le faire. Vous obtenez également un bionique A15, qui est toujours utilisé dans les iPhone 14 et 14 Plus. Le seul véritable inconvénient est la durée de vie de la batterie, mais je suis capable de résoudre ce problème avec les prochains articles !

Sur l’iPhone lui-même, j’aime le laisser sans étui, mais j’utilise la poignée Pitaka MagEZ. C’est un accessoire MagSafe qui se fixe à l’arrière de l’iPhone et vous permet de saisir votre téléphone avec la boucle pour les doigts, mais sert également de support pour votre iPhone !

AirPods Pro Gen 2

Maintenant, ceux-ci sont très explicites. Ils sont très faciles à connecter sur tous vos appareils iOS et autres appareils Apple. Ils offrent un mode de transparence inégalé, et l’ajustement et le design (form factor) sont excellents. Vous obtenez jusqu’à 30 heures d’écoute avec l’étui et les écouteurs. Et, ils sont en vente sur Amazon pour 199 $ (50 $ de réduction sur le prix de détail). Il est difficile de recommander un autre écouteur, en particulier pour l’auditeur occasionnel.

J’aime emporter un petit concentrateur USB-C au cas où j’aurais besoin d’accéder à un lecteur de carte SD ou à un port HDMI. Ce concentrateur USB-C 6 en 1 d’HyperDrive convient parfaitement et comprend également des aspects uniques. Vous obtenez tous les ports dont vous auriez besoin en un clin d’œil :

Prise casque 3,5 mm

USB A génération 2

Emplacements pour cartes SD et MicroSD

Intercommunication d’alimentation USB-C

Port HDMI 2.0

Mais il comprend également des boutons de lecture de musique sur l’appareil lui-même. Au départ, je pensais que c’était un gadget, mais cela fonctionne très bien et je l’utilise plus souvent que je ne le pensais. Il fonctionne également avec littéralement n’importe quelle application de streaming pour la vidéo et l’audio.

Accessoires de batterie

En fonction de la durée pendant laquelle je prévois de quitter la maison, j’aime apporter l’une des batteries de secours suivantes – la première est la Rolling Square TAU. C’est la définition d’un produit mini-tech. C’est une petite batterie portable de 1 400 mAh, alors ne vous attendez pas à recharger complètement votre iPhone, mais c’est parfait pour vous aider à passer la fin de la journée. Il dispose d’un câble USB-C et Lightning intégré pour que vous puissiez charger votre iPhone ou tout autre appareil compatible USB-C. La façon dont vous le chargez est encore plus cool – il est livré avec un support de charge exclusif que j’ai attaché au pied de mon bureau mais qui peut être monté n’importe où !

Si je vais quelque part du jour au lendemain, j’aime apporter quelque chose d’un peu plus substantiel, c’est là que le chargeur Duo Wireless de Satechi entre en jeu. Il s’agit d’une batterie de 10 000 mAh dotée de deux chargeurs sans fil pour charger un iPhone et des AirPods. Ce qui le distingue également, c’est qu’il sert également de support pour votre téléphone en cas de besoin, puis se replie lorsque vous n’en avez pas besoin. Il dispose également d’un port USB-C qui peut être utilisé pour charger des appareils tout en étant câblé jusqu’à 18 W. C’est parfait pour cet EDC puisque j’ai mon iPhone, mes Airpods et mon iPad Mini !

Objets divers

Il y a trois autres articles que je veux mentionner rapidement qui s’intègrent parfaitement dans ce kit. Le premier est le kit de nettoyage en papier. Il est compact, facile à transporter et fait le travail. Il est idéal pour éviter les taches sur votre iPad Mini. Ce que j’aime, c’est que le flacon pulvérisateur est aussi le vrai chiffon de nettoyage !

L’élément suivant est le Pitatag de Pitaka. Il s’agit d’un porte-clés conçu pour abriter un AirTag, mais il a aussi un tour dans sa manche. Non seulement il s’agit d’un porte-clés AirTag bien construit et de qualité supérieure, mais il en a également fait un multi-outil. Ils pouvaient inclure un tournevis, une tête plate, une tête hexagonale et un outil de levier. J’adore à quel point cette chose est polyvalente.

Le dernier élément est ce que j’aime appeler votre kit d’urgence technique. Il s’agit d’un étui de la taille d’une carte de crédit qui abrite un câble USB-C vers USB-C, mais il apporte également des adaptateurs USB-A et Lightning. Ainsi, chaque fois que vous avez besoin d’un câble pour recharger ou même pour transférer des données, vous en aurez toujours un à portée de main !

Conclusion

Encore une fois, l’objectif de cet EDC était de réduire le poids et la quantité d’articles que j’emporte avec moi au quotidien, en particulier le week-end. Je veux que chaque article ait un but et soit parfois multifonctionnel. Dans l’ensemble, cela a été le week-end parfait EDC ; il a tout ce dont j’aurais besoin pour être présent et réduire mon temps d’écran, tout en ayant les outils pour faire du travail réel si nécessaire.

Que pensez-vous de ces choix EDC? Quel élément vous a le plus marqué ? Avez-vous différents équipements que vous utilisez à différents moments de la semaine ? Discutons-en sur nos réseaux sociaux !

