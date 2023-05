Saturne est (encore) la planète avec le plus de lunes dans le système solaire. Passé Jupiter

Mais leur « rivalité » n’est peut-être pas encore terminée, comme l’expliquent des astronomes qui découvrent de nouveaux satellites naturels de ces deux géants.

Saturne est, du moins pour l’instant, la planète avec le plus de lunes dans le système solaire. L’Union astronomique internationale (UAI) a en effet confirmé la découverte de 28 nouveaux satellites naturels, portant le total de Saturne à 117 contre 95 pour Jupiter. Mais leur « rivalité » n’est peut-être pas encore terminée, comme l’ont expliqué les astronomes du Centre des planètes mineures de l’UAI, car la question de savoir combien de lunes orbitent autour de ces deux géantes est tout sauf simple.

En février 2023, le Minor Planet Center avait confirmé 12 nouvelles lunes de Jupiter, et comme Saturne n’en avait que 83 confirmées à l’époque, Jupiter était devenue la planète avec les satellites les plus naturels du système solaire. Avec l’annonce des 28 nouvelles lunes de Saturne, le géant des anneaux est revenu détenir le record. Mais combien de temps durera ce nouveau record ?

En tant que planètes les plus massives du système solaire, Saturne et Jupiter exercent une forte attraction gravitationnelle, suffisante pour retirer les roches spatiales de leur orbite autour du Soleil. Ces satellites capturés, appelés lunes irrégulières, ont souvent des orbites étranges et très éloignées de la planète. . Outre ces caractéristiques, leur identification est compliquée par les débats sur ce que l’on définit comme la lune, c’est-à-dire la ligne de démarcation entre les roches spatiales piégées dans l’orbite d’une planète et un véritable satellite naturel, puisqu’en terme de taille il n’y a pas une définition stricte de ce qui fait d’un corps céleste une lune. Saturne, en particulier, est un exemple particulièrement intéressant de la matière, car ses anneaux sont composés de milliards de petits fragments de glace et de roche que, cependant, nous ne définissons pas actuellement comme des lunes.

Les nouvelles observations de satellites naturels autour des planètes ainsi que la présence de centaines de lunes candidates attendent d’être confirmées.

Pour rendre le tout encore plus épineux, les annonces attendues dans les prochains jours, qui confirmeront probablement l’identification d’autres lunes de Saturne. La planète pourrait donc encore détacher Jupiter, même si pour les dernières découvertes il ne sera pas aisé de décrocher le sceptre de fascination pour certains des satellites les plus intrigants du Système solaire, dont Encedalus, la lune glaciale de Saturne, candidate de poids pour formes de vie extraterrestres hospitalières et Ganymède de Jupiter, la plus grande lune de notre système solaire avec son propre champ magnétique.

