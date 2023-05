Google dévoile le Pixel Fold, la Pixel Tablet et le Pixel 7a à I/O 2023

Qu’est-ce qui vient de se passer? Lors de sa dernière conférence I/O mercredi, Google a annoncé un certain nombre de nouveaux produits matériels, notamment le Pixel Fold, la Pixel Tablet et le smartphone de milieu de gamme Pixel 7a. En commençant par le Fold, il s’agit du premier téléphone pliable de Google et coûte 1 799 $. Il a un design (form factor) de smartphone lorsqu’il est plié, mais se déploie dans une tablette compacte qui est parfaite pour regarder des films en déplacement. Le Fold a un écran OLED FHD + 5,8 pouces 120 Hz à l’extérieur et un panneau OLED 2K 120 Hz 7,6 pouces à l’intérieur.

L’appareil est alimenté par le chipset Tensor G2 et est expédié avec 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go ou 512 Go de stockage interne UFS 3.1. Il existe également une batterie de 4 821 mAh avec une charge filaire de 21 W et une prise en charge de la charge sans fil de 7,5 W. De plus, le téléphone dispose d’un lecteur d’empreintes digitales capacitif monté sur le côté et d’une résistance à l’eau IPX8.

Sur le front de l’imagerie, le Pixel Fold est expédié avec un capteur principal large de 48 MP, un jeu de tir ultra large de 10,8 MP et un téléobjectif de 10,8 MP à l’arrière, ainsi qu’un vivaneau grand angle de 9,5 MP à l’avant et une caméra selfie de 8 MP sur le à l’intérieur. Il fonctionne sous Android 13 et Google propose jusqu’à 3 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité pour l’appareil.

Ensuite, il y a la tablette Pixel, qui coûte 499 $ et sera mise en vente le 20 juin. Elle dispose d’un écran LCD 2560 x 1600 de 11 pouces et est également alimentée par le Tensor G2, comme le Pixel Fold. Il est expédié avec 8 Go de RAM ainsi que des options de stockage de 128 Go et 256 Go, mais manque de connectivité mobile. Il peut être chargé sans fil via une station d’accueil magnétique qui sert également de haut-parleur. L’appareil dispose de deux caméras 8MP, une à l’arrière et une à l’avant.

Côté logiciel, la tablette Pixel exécute Android 13 prête à l’emploi, et Google promet jusqu’à trois ans de mises à jour du système d’exploitation et cinq ans de correctifs de sécurité. La tablette intègre Chromecast, ce qui vous permet de mettre en miroir des films, etc. depuis votre téléphone ou votre ordinateur portable.

Enfin, il y a le smartphone Pixel 7a avec un prix de 499 $. Il dispose d’un écran OLED FHD+ de 6,1 pouces à 90 Hz avec protection Gorilla Glass 3 et est alimenté par le SoC Tensor G2. L’appareil est expédié avec 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 3.1, ainsi qu’une batterie de 4 410 mAh avec une charge filaire de 18 W et une charge sans fil de 7,5 W.

Sur le front de l’imagerie, il dispose d’une configuration à double caméra à l’arrière, comprenant un capteur principal Sony IMX787 de 64MP et un tireur ultra large Sony IMX712 de 13MP. À l’avant, il dispose d’un appareil photo Sony IMX355 de 13 mégapixels pour les selfies et les chats vidéo. L’appareil est expédié avec un indice de résistance à l’eau IP67 et fonctionne sous Android 13 prêt à l’emploi.

