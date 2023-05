Meilleures applications de gestion des tâches pour vous aider à rester efficace

Le monde change constamment à un rythme très rapide. Décalant le monde à travers un angle de 360 ​​degrés, nous pouvons tous convenir que la technologie que nous utilisons aujourd’hui ne sera pas la même demain. Ainsi, à cause de cela, il y a toujours eu une demande pour divers professionnels dans diverses industries. De plus, cela a rendu la gestion des tâches personnelles et professionnelles très difficile. Si vous êtes un étudiant, un pigiste ou même une personne qui souhaite bien gérer son temps pour être productif, une application de gestion des tâches peut être la meilleure option à considérer.

Avec le nombre incalculable d’applications de gestion des tâches auxquelles vous pouvez accéder sur les stores Google et iOS, il est difficile de choisir la bonne application pour vous. Vous devez savoir que presque ces applications fonctionnent de la même manière, mais elles ont des caractéristiques uniques qui les distinguent. Par conséquent, nous avons vérifié certaines des meilleures applications qui vous aideront à bien gérer votre routine quotidienne.

Commençons maintenant.

Todoist

Le premier sur notre liste est la grande application Todoist. Todoist est une application de gestion des tâches utile appréciée par de nombreux utilisateurs dans le monde entier grâce à sa gamme de fonctionnalités qui facilitent l’exécution des tâches. L’application est relativement facile à utiliser, de son interface utilisateur accueillante au nombre de plateformes auxquelles on peut accéder. Vous pouvez voir la fonctionnalité principale de l’application dans l’ajout de tâches par l’utilisateur, qui a une case à cocher après la finalisation. Entrez du texte naturel pour effectuer l’addition. Le système reconnaît automatiquement les informations d’heure et de priorité définies et se charge de les convertir lui-même.

Certaines des meilleures fonctionnalités de Todoist incluent :

Saisie en langage naturel

Reconnaissance automatique des délais

Match multiplateforme

Habitica

Une autre application de gestion de tâches géniale et efficace que nous ne pouvions pas laisser de côté est Habitica. L’application est amusante et attrayante à utiliser. Ce qui le distingue des autres, c’est sa fonction de gamification unique. Par cela, nous pouvons simplement voir Habitica App convertir vos tâches quotidiennes en petits monstres que vous devez vaincre. Donc, le gameplay ici est que le monstre représente chaque tâche que vous devez faire dans une durée spécifique. Après avoir terminé une tâche, vous gagnez des points bonus qui peuvent vous récompenser. Vous perdez des points si vous ne parvenez pas à terminer vos tâches à temps. L’Application est disponible sous forme de navigateur web et sur Android et iOS.

Certaines des fonctionnalités clés que nous avons appréciées incluent les suivantes :

Gamification des tâches

Dimension sociale pour la gestion collaborative des tâches

Utilisation gratuite

Application de gestion des tâches Focus To-Do

L’application Focus To-Do offre de nombreuses fonctionnalités pratiques que vous aimerez également. L’application Focus To-Do est excellente car elle vous aide à vaincre la procrastination. L’application utilise la technique Pomodoro pour y parvenir, en divisant les tâches en sessions chronométrées avec des pauses régulières. De cette façon, cela vous permet d’être aussi occupé que possible. L’Application est disponible sur Windows, Android, iOS/watchOS, Windows et macOS, ainsi qu’une extension pour Google Chrome. L’application ne nécessite pas de compte chez eux, mais la signature d’un compte vous permet d’accéder à plus de fonctionnalités qui vous séduiront.

Certaines des fonctionnalités notables de l’application Focus To-Do incluent :

Mise en place de la technique Pomodoro

Priorisation des tâches

Système de rapport de productivité

Application Notion

Vous devez vous moquer de nous si vous n’avez jamais rencontré la plate-forme Notion en tant que professionnel. L’Application mérite pleinement de figurer dans cet article. Il s’agit d’un outil de gestion des tâches riche en fonctionnalités qui a beaucoup à offrir en plus de vous aider à rester organisé. Ce qui distingue Notion des autres, c’est qu’il est livré avec des modèles uniques et va plus loin pour fournir des fonctionnalités collaboratives. The Notion est parfait pour tout professionnel ou toute personne cherchant à gérer des tâches, des projets, etc. Notion est un outil de navigateur Web et une application pour Windows, macOS, Android et iOS, tout comme les autres.

Certaines des fonctionnalités clés qui peuvent vous attirer avec Notion incluent :

Modèles personnalisables

Capacités de collaboration

Match multiplateforme

Application de gestion des tâches Trello

Trello est avec nous depuis un certain temps, et depuis son dévoilement, il s’est avéré être l’un des meilleurs outils de gestion des tâches. Comme le reste, il offre de nombreuses fonctionnalités, mais ce qui le distingue de la concurrence, c’est sa capacité à permettre aux utilisateurs de créer, d’attribuer et de suivre des tâches dans un espace de travail. L’outil offre également une interface utilisateur attrayante basée sur des colonnes, offrant ainsi à ses utilisateurs de nombreuses options d’affichage qui facilitent le suivi de leurs progrès.

L’Application est gratuite et payante, mais cette dernière offre de nombreuses fonctionnalités une fois que vous avez souscrit à leurs forfaits. Il est également disponible pour les téléphones Windows, Android et iOS, comme les autres.

Trello définit sans effort certaines fonctionnalités clés, notamment :

Interface basée sur les colonnes

Plusieurs options d’affichage

Des plans gratuits et payants sont disponibles

Application de gestion Google Tasks

Google s’est lui aussi placé dans ce créneau avec ses propres Google Tasks maison. L’application fonctionne en étroite collaboration avec la suite Google Workspace, vous permettant ainsi de gérer vos tâches correctement et efficacement. L’application est également exceptionnelle à sa manière unique. L’application propose un écran simple qui permet une saisie et une gestion rapides des tâches, tandis que son intégration à Google Calendar garantit des rappels en temps opportun. Cependant, vous devez vous connecter avec un compte Google pour utiliser Google Tasks. Encore une fois similaire aux autres applications de cet article, Google Tasks est également disponible sur les téléphones Windows, Android et iOS.

Certaines des meilleures fonctionnalités de Google Tasks sont les suivantes :

Interface minimaliste

Intégration avec Google Agenda

Accès gratuit avec un compte Google

Derniers mots

Si vous manquez d’organisation, mener votre routine quotidienne peut être effrayant et difficile. Avec les différentes applications de gestion des tâches que nous avons répertoriées dans cet article, nous espérons que vous en choisirez une pour vous aider à rester plus concentré. N’oubliez pas que chaque application mentionnée dans cet article a ses principaux arguments de vente. Ainsi, vous devez identifier où se situe votre besoin et choisir celui avec lequel vous faites facilement écho.

Nous vous souhaitons le meilleur.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine