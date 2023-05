Comment faire en sorte que Chrome Canary s’intègre mieux à Windows 11 grâce à l’effet Mica

Google Chrome reste le navigateur Web le plus utilisé au monde. Et il reste synonyme d’innovation et d’expérimentation de nouvelles fonctionnalités. Pour ce faire, il dispose de plusieurs versions qui sont mises à jour à des rythmes différents et qui offrent différents niveaux de stabilité et de nouveauté. L’un d’eux est Chrome Canary, le plus avancé et le plus risqué de tous.

Qu’est-ce que Chrome Canary ?

Chrome Canary est la version de Google Chrome qui reçoit les dernières nouvelles et fonctionnalités expérimentales avant tout le monde. Il s’agit d’une version instable et non recommandée pour une utilisation quotidienne, mais elle vous permet de tester les fonctionnalités qui viendront sur le navigateur à l’avenir.

Chrome Canary est mis à jour quotidiennement avec les modifications apportées par les développeurs de Google au code source du navigateur. Ces changements peuvent être n’importe quoi, des corrections de bugs aux nouvelles fonctionnalités en passant par les améliorations de performances ou de sécurité. Certaines de ces nouvelles fonctionnalités peuvent atteindre la version stable de Chrome après avoir traversé plusieurs phases de test et de débogage, mais d’autres peuvent être supprimées ou modifiées.

Chrome Canary est disponible pour Windows, Mac, Linux, Android et iOS. Il peut être installé avec la version stable de Chrome sans interférer les uns avec les autres. Cependant, il faut tenir compte du fait que Chrome Canary peut présenter des erreurs, des pannes ou des incompatibilités qui affectent son fonctionnement ou celui des pages Web visitées. Par conséquent, il est recommandé de l’utiliser uniquement à des fins de test ou de curiosité.

Quelles sont les nouveautés apportées par Chrome Canary ?

L’une des nouveautés récemment arrivées dans Chrome Canary est l’incorporation de l’effet Mica de Windows 11. Il s’agit d’un effet visuel qui rend la barre d’onglets du navigateur translucide et prend la couleur du papier peint. Cela crée un look plus harmonieux et personnalisé avec le système d’exploitation.

L’effet Mica est l’une des nouveautés esthétiques de Windows 11, qui s’applique également à d’autres parties de l’interface comme le menu Démarrer, la barre des tâches ou le centre d’action. D’autres navigateurs comme Edge ou Firefox ont également adopté cet effet dans leurs dernières versions.

Pour activer l’effet Mica dans Chrome Canary, vous n’avez pas besoin d’activer d’indicateur ou de commande. Téléchargez et installez simplement la dernière version du navigateur à partir de son site officiel et l’effet sera appliqué automatiquement. Bien sûr, gardez à l’esprit qu’il ne fonctionne que sur Windows 11 et qu’il peut comporter des erreurs ou des incohérences.

