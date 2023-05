Dites adieu aux bloqueurs de publicités sur YouTube – L’entreprise commence la répression

Pour certains, le démarrage a été lent, mais pour Google, les choses semblent plutôt bien se passer sur YouTube Premium. L’adhésion premium de l’entreprise pour son service de streaming vidéo a atteint 80 millions d’utilisateurs en 2022. À la lumière de cette étape, le géant de la recherche a promis d’investir davantage dans son portefeuille d’ici 2023. La surprise est qu’une partie de cet investissement semble consister à convaincre les utilisateurs de l’offre gratuite pour migrer vers le service YouTube Premium. La société semble sévir contre les bloqueurs de publicités en proposant un abonnement YouTube Premium. Maintenant que l’entreprise détecte ces bloqueurs de publicités, ce ne sera qu’une question de temps avant qu’elle ne trouve un moyen de les rendre inutilisables.

Est-ce le début d’une guerre sainte contre les bloqueurs de publicités ?

Selon un Redditor, lors de l’utilisation de YouTube, il a trouvé une fenêtre contextuelle informant que « les bloqueurs de publicités ne sont pas autorisés sur YouTube ». Le message proposait un bouton pour « Autoriser les publicités YouTube » dans le logiciel de blocage des publicités de la personne et expliquait ensuite que les publicités rendaient le service gratuit pour des milliards d’utilisateurs. Il procède en offrant YouTube Premium comme une expérience sans publicité. En fait, la fenêtre contextuelle avait même un bouton pour s’inscrire facilement à un abonnement YouTube Premium.

Les modérateurs du subreddit de YouTube ont reçu une réponse de YouTube. L’équipe est responsable du service indiquant que le popup est réel. Cela fait partie d’une expérience menée par l’entreprise. À l’heure actuelle, l’expérience semble être limitée, mais c’est un bon exemplaire que, oui, Google réprimera les Adblockers.

À noter, cependant, que nous ne savons pas si cela mettra fin définitivement à l’utilisation des bloqueurs de publicités sur YouTube. Après tout, c’est une sorte de quête « du chat et du rat ». Alors que Google essaie de développer des moyens de les détecter et de les réprimer, les développeurs de ces extensions travailleront également et trouveront de nouvelles façons de contourner la détection. A moins que le géant de la recherche ne trouve un moyen très efficace de les bloquer.

Google a parcouru un long chemin en essayant d’empêcher l’utilisation de bloqueurs de publicités. La société a interdit les applications de blocage des publicités sur le Play Store en 2016. Elle a également mis en œuvre des modifications dans Chrome qui pourraient mettre fin aux extensions de blocage des publicités dans un proche avenir. Bien que cela semble tentant pour les théoriciens du complot, tous les bloqueurs de publicités n’ont pas été efficaces contre les publicités de YouTube. Donc, c’est peut-être plus pour recommander YouTube Premium que pour bloquer les blocs de publicités. Quoi qu’il en soit, cela semble être une tendance pour l’avenir.

La mort de YouTube Vanced n’était que le début

Une chose est claire : Google ne veut pas d’une expérience YouTube Premium pour ceux qui ne sont pas abonnés. La société a construit son plan premium autour de l’expérience sans publicité et autour d’autres fonctionnalités intéressantes telles que la lecture en arrière-plan, le téléchargement de vidéos et la lecture hors écran. L’année dernière, la société a réussi à tuer YouTube Vanced. C’était un mode YouTube populaire capable d’offrir toutes ces fonctionnalités aux utilisateurs. Il existe bien sûr des alternatives, mais le temps presse toujours pour la plupart d’entre elles. La société l’a fait avec YouTube Vanced, et pourrait facilement faire la même chose avec toute autre alternative qui émerge.

Nous verrons si cette expérience verra un déploiement plus large dans les prochains jours. À l’heure actuelle, le plan Premium est disponible pour environ 12 $ sur des marchés comme les États-Unis. Outre le plan d’abonnement unique, la société propose également un forfait familial. Vous payez plus mais pouvez partager l’abonnement avec plus de membres de la famille. Outre le streaming vidéo, un abonnement donne également accès à YouTube Music, qui est essentiellement la vision de la société sur Spotify, Deezer et Apple Music.

Le mois dernier, la société a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience YouTube Premium. Voyons si d’autres viendront bientôt.

