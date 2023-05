Ivory pour Mastodon est mis à jour avec l’extension Safari et d’autres améliorations

Ivory est devenu l’un des clients Mastodon les plus populaires pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad, car il est conçu par les mêmes développeurs que Tweetbot. Maintenant, l’application a été mise à jour avec encore plus d’améliorations, y compris une extension Safari, une visionneuse multimédia repensée et de nouveaux sons.

Quoi de neuf avec Ivory 1.4

La version 1.4 d’Ivory pour iOS est livrée avec une visionneuse multimédia repensée qui permet aux utilisateurs de voir ou de masquer le texte alternatif. De plus, il existe désormais un aperçu visible du média lors de l’ajout d’un texte alternatif avec prise en charge du texte en direct. La mise à jour d’aujourd’hui améliore également la récupération des nouveaux messages lorsque l’utilisateur est loin derrière dans sa chronologie. Mais il y a plus.

Un détail intéressant sur la dernière mise à jour d’Ivory pour Mastodon est qu’elle est livrée avec une extension Safari pour ouvrir les liens Mastodon en Ivoire. De cette façon, les utilisateurs peuvent facilement interagir avec les publications du réseau social directement dans l’application.

La version 1.4 ajoute également un nouveau son lors de l’amplification d’un message, de nouvelles icônes pour l’application et la position de lecture est désormais enregistrée dans la chronologie. En mars, Ivory a été mis à jour pour permettre aux utilisateurs de créer un compte Mastodon directement dans l’application, ce qui a simplifié le processus.

Ivory a été créé à la suite de la fin de Tweetbot, qui a été interrompu après que Twitter a annoncé que les développeurs ne pouvaient plus créer de clients tiers pour le réseau social à l’aide de son API officielle. Ceux qui étaient déjà utilisateurs de Tweetbot se sentiront assez familiers avec Ivory, qui a gardé tous les mêmes fondamentaux que l’application précédente.

L’application est disponible sur l’App Store pour iPhone et iPad. Il nécessite un abonnement de 0,199 $ par mois ou 14,99 $ par an, mais vous pouvez le télécharger gratuitement pour une démonstration.

