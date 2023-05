Google adopte la technologie d’IA visuelle : édition, génération, recherche et conférence d’images améliorées par l’IA

Tourné vers l’avenir : Google a dévoilé sa grande avancée dans l’IA lors de l’événement I/O de cette semaine. Une grande partie tourne autour de la technologie d’IA générative liée à l’image, que la société introduit pour de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans la recherche Google, Android, etc. Google utilise l’IA pour aider les utilisateurs à éditer des images, à créer de nouvelles images, à analyser des photos et à communiquer de manière plus immersive.

Lors de Google I/O, la société a dévoilé plusieurs projets tirant parti de l’imagerie IA générative. Google a dévoilé de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle pour la personnalisation, l’édition, la recherche, etc.

Certains téléphones Pixel recevront une nouvelle fonctionnalité Google Photos plus tard cette année – Magic Editor. Magic Editor utilise l’IA générative pour permettre aux utilisateurs d’éditer des images avec des fonctions similaires à des outils puissants comme la fonction Content-Aware de Photoshop.

La démonstration du logiciel par Google montrait quelqu’un retirant une sangle du corps d’une personne, éclairant le ciel ou déplaçant le sujet d’une photo. Dans ces cas, l’IA générative comble les lacunes que les objets en mouvement laisseraient sur des motifs tels que le sol ou un banc de parc, masquant toute indication que l’image a été modifiée.

Google utilise également l’IA générative dans les recherches d’images. Une nouvelle fonctionnalité appelée « À propos de cette image » informera les utilisateurs lorsque Google a indexé une image pour la première fois, où elle est apparue initialement et où elle a été trouvée en ligne. Cet outil sera d’abord disponible pour les utilisateurs anglais basés aux États-Unis.

Cette fonction vise à renforcer les efforts de lutte contre la désinformation résultant de l’utilisation d’images hors contexte. De plus, il avertira les utilisateurs si quelqu’un a confirmé qu’une image est générée par l’IA.

Pour démontrer sa responsabilité avec l’IA générative, Google a annoncé qu’il ajouterait des filigranes à toutes les images créées avec ses outils d’IA. De plus, Google Search affichera des filigranes AI génératifs d’autres éditeurs.

Un domaine dans lequel Google permet aux utilisateurs d’utiliser la génération d’images AI est la personnalisation de l’écran d’accueil Android. Le mois prochain, les propriétaires de téléphones Pixel pourront répondre aux invites textuelles pour créer de nouveaux fonds d’écran à l’aide de l’IA. L’apprentissage automatique sur l’appareil transformera également les photos 2D en images 3D grâce à la fonction de fond d’écran cinématique.

Le projet Starline (vidéo en haut), que Google a dévoilé pour la première fois en 2021, utilisera également l’IA pour fournir des images avec une profondeur supplémentaire. Starline est un système de visioconférence qui vise à rendre les participants à l’appel en 3D réaliste, créant l’apparence d’une fenêtre numérique. Le prototype initial utilisait un ensemble de caméras de la taille d’un stand, mais l’IA a permis à Google de développer une nouvelle version qui génère de meilleures images avec moins de caméras dans une configuration plus compacte.

Les annonces liées aux images de Google ne sont qu’une partie de son initiative d’IA, dont un aspect essentiel comprend la recherche de texte générative améliorée par l’IA.

