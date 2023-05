Oubliez Bing ! La recherche Google alimentée par l’IA est arrivée

OpenAI devrait être considéré pour certains des usurpateurs de la gloire de Google. Alors que le géant de la recherche promettait de révolutionner avec l’IA, c’est OpenAI qui a réussi à le lancer avec son ChatGPT. Microsoft a vu l’opportunité de dépasser le géant de la recherche et de rendre Bing plus pertinent. Le Bing alimenté par l’IA utilise les prouesses de ChatGPT et est bien au-delà de ce qu’il était avant l’intégration. Avec Google I/O, le géant de la recherche a décidé de révéler sa réponse à la recherche Bing alimentée par l’IA. La recherche Google sera bientôt réorganisée avec la puissance de l’IA.

La recherche Google avec IA arrive bientôt

Les rapports sur l’IA sur Google Search ont commencé à apparaître cette semaine à la lumière de l’imminente Google I/O. Maintenant, la société l’a à peu près confirmé. L’événement a l’IA en son centre, et après avoir introduit une fonctionnalité d’IA intéressante pour Gmail, Google a confirmé que son IA arrive dans les résultats de recherche Google.

L’annonce a été faite par Cathy Edwards, vice-présidente de l’ingénierie chez Google. Elle a utilisé l’exemple d’une famille cherchant à choisir entre des destinations de vacances, Google compilerait toutes les informations qu’il peut recueillir. De plus, l’IA rassemblera et résumera les avantages et les inconvénients de chaque spot. Sous le briefing de l’IA, les utilisateurs peuvent trouver une option pour « Poser une question de suivi » ou cliquer sur les questions suggérées à poser. Poser ces questions amènera le chercheur à un nouveau mode conversationnel.

À noter que les prises d’IA ne se limiteront pas à cette seule application. Edwards montre qu’il peut réduire les choix pour quelqu’un qui cherche à acheter un vélo pour ses déplacements. Il combinera également des offres, des critiques et des articles de blog pour offrir le plus d’informations possible.

La recherche Google alimentée par l’IA est déjà une réalité – La liste d’attente est en place pour les résidents américains

La version AI de Google Search rassemblera et mémorisera également les recherches précédentes. Ainsi, vous pouvez récapituler les recherches précédentes et « se souvenir » de vos requêtes précédentes. L’entreprise a déjà une liste d’attente pour la nouvelle version de Google Search, et il est possible de s’inscrire via ce lien. À noter toutefois que seuls les résidents américains y auront accès pour le moment. Nous nous attendons à ce que la société élargisse le déploiement de la fonctionnalité dans les mois à venir. Espérons que cela ne prendra pas beaucoup plus de temps. Après tout, alors que Google continue de faire des tests, ChatGPT est là pour conquérir plus d’espace.

