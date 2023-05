Gmail : vous en avez assez d’écrire ? AI écrira bientôt vos e-mails

Après une longue attente, Google I/O s’est ouvert avec de nombreuses nouveautés pour tous les acteurs de l’écosystème de Google. L’une des premières annonces était un grand ensemble de nouvelles fonctionnalités pour atteindre Gmail. Si l’avenir est à l’IA, Google veut être prêt en l’implémentant sur chaque produit/service qu’il propose. Plus tôt cette semaine, le géant de la recherche a introduit une version bêta de l’IA générative dans ses produits Workspace. Désormais, la révolution de l’IA atteindra Gmail.

Write for Me de Google utilisera l’IA pour générer vos Gmails

Le Google I/O a été ouvert avec Gmail au centre de la première révélation. Le PDG du géant de la recherche, Sundar Pichai, est monté sur scène pour annoncer une nouvelle fonctionnalité d’IA générative. Il atteindra Gmail et s’appellera Help Me Write. Il aidera les utilisateurs à écrire des e-mails. Au cours de la Keynote, Pichai a montré la fonctionnalité avec un exemple d’une personne qui a reçu un bon d’une compagnie aérienne après avoir annulé son vol. L’utilisateur voulait un remboursement et a laissé l’IA faire son travail. Une fois que l’utilisateur clique sur le crayon, il peut entrer une invite de ce qu’il veut écrire. L’IA le fera et écrira un e-mail avec les informations nécessaires.

De toute évidence, l’utilisateur de Gmail pourra modifier et optimiser l’e-mail rédigé par l’IA. Par exemple, l’utilisateur peut ajouter plus de détails au texte, le raccourcir ou lui donner un ton plus formel. Ce n’est que le début, et nous sommes à peu près sûrs que l’entreprise continuera à l’optimiser. Selon le PDG, la fonctionnalité ne restera pas limitée à Gmail. Le client de messagerie en tant que l’un des principaux produits de Google est une priorité, malgré certains choix controversés, mais d’autres produits bénéficieront bientôt de la fonctionnalité Aidez-moi à écrire. Il convient de noter que la fonctionnalité pourrait bientôt atteindre Google Messages dans un proche avenir, où elle sera probablement utile.

