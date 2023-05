Truecaller arrive sur WhatsApp : dites adieu aux appels indésirables !

Truecaller commencera bientôt à rendre son service d’identification de l’appelant disponible sur WhatsApp et d’autres applications de messagerie.

WhatsApp est l’application de messagerie instantanée la plus populaire, avec environ 2 000 millions d’utilisateurs mensuels actifs. La plate-forme est également devenue une alternative d’appel gratuite fiable qui ne nécessite qu’une connexion Internet stable pour permettre les appels audio ou vidéo. Néanmoins, cette fonctionnalité a également contribué à l’augmentation des appels non sollicités sur WhatsApp.

Heureusement, Truecaller, un service d’identification de l’appelant bien connu, développe une solution. Selon Reuters, Truecaller vise à étendre ses services d’identification de l’appelant aux applications de messagerie comme WhatsApp. Cela aidera les utilisateurs à détecter et à filtrer les faux appels ou les spams qu’ils reçoivent sur la plate-forme.

La fonction d’identification des appels Truecaller sera lancée pour WhatsApp

Truecaller, une application d’identification de l’appelant, compte plus de 350 millions d’utilisateurs qui s’appuient sur son processus d’identification de l’appelant. L’Inde est le plus grand marché de l’application, avec environ 250 millions d’utilisateurs. Truecaller génère des revenus à partir de diverses sources, telles que des publicités, des services d’abonnement et des listes d’entreprises. La société a également lancé une fonctionnalité de protection contre la fraude par SMs alimentée par l’IA qui permet aux utilisateurs de bloquer les spams ou les messages frauduleux.

Ce que cela indique pour les utilisateurs de WhatsApp

Les appels indésirables ont augmenté ces dernières années. Un rapport de 2021 de Truecaller a révélé que les utilisateurs en Inde reçoivent environ 17 appels de spam par mois en moyenne. Grâce au nouveau partenariat entre Truecaller et WhatsApp, les utilisateurs pourront facilement identifier les appels de spam potentiels sur Internet. Il convient également de noter que cette fonctionnalité sera disponible pour les appels vidéo et audio sur WhatsApp.

Quand Truecaller sera-t-il disponible sur WhatsApp ?

Selon Alan Mamedi, directeur général de Truecaller, la fonctionnalité est actuellement en phase bêta. Il a ajouté que les utilisateurs devraient s’attendre à ce que la fonctionnalité soit déployée plus tard ce mois-ci (mai). Cependant, aucune date n’a été donnée.

Comment se protéger des appels indésirables

En attendant que Truecaller vienne sur WhatsApp, voici quelques conseils pour vous protéger des appels indésirables.

1) Utilisez une application de blocage d’appels

L’un des moyens les plus simples de vous protéger contre les appels indésirables consiste à utiliser une application de blocage d’appels. De nombreuses options sont disponibles, telles que Truecaller, Hiya et RoboKiller. Ces applications utilisent des algorithmes puissants pour identifier et bloquer les appels indésirables avant qu’ils n’atteignent votre téléphone. Ils peuvent également signaler les numéros suspects et fournir des informations détaillées sur l’identité de l’appelant.

2) Ne répondez pas aux appels de numéros inconnus

Si vous recevez un appel d’un numéro inconnu, il est préférable de le laisser aller sur la messagerie vocale. Les escrocs utilisent souvent des numéros usurpés ou de faux identifiants d’appelant pour inciter les gens à répondre à leurs appels. Si vous ne reconnaissez pas le numéro, ne le décrochez pas. Si c’est important, l’appelant laissera un message.

3) Soyez prudent avec vos informations personnelles

De nombreux escrocs utilisent les informations qu’ils trouvent en ligne pour cibler leurs victimes. Faites attention aux informations personnelles que vous partagez sur les réseaux sociaux ou sur d’autres sites Web. Évitez de donner votre numéro de téléphone à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Soyez également à l’affût des escroqueries par hameçonnage, où les escrocs essaient de vous inciter à leur donner vos informations personnelles par téléphone.

4) Utiliser les fonctionnalités de filtrage des appels

De nombreux smartphones sont désormais équipés de fonctions de filtrage d’appels intégrées. Ceux-ci vous permettent de voir qui appelle avant de répondre au téléphone. Vous pouvez également choisir d’envoyer l’appel directement vers la messagerie vocale ou de le marquer comme spam. Si vous utilisez un iPhone, vous pouvez activer la fonction Désactiver les appelants inconnus pour envoyer automatiquement les appels de numéros inconnus vers la messagerie vocale.

En conclusion, l’intégration de Truecaller avec WhatsApp change la donne pour les utilisateurs à la recherche d’une solution fiable pour lutter contre les appels indésirables sur la plateforme. Truecaller et WhatsApp qui prennent cette mesure amélioreront certainement l’expérience utilisateur et la sécurité. Avec 350 millions d’utilisateurs Truecaller, cette intégration sera un succès parmi la base d’utilisateurs de WhatsApp.

Que pensez-vous de l’arrivée de Truecaller sur WhatsApp ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

