Google I/O Roundup : Pixel 7a et Fold, Pixel Tablet, de nombreuses fonctionnalités d’IA, et bien plus encore

Google I/O 2023 a débuté aujourd’hui avec le discours d’ouverture dévoilant le dernier matériel de Google, Android 14, une tonne de fonctionnalités d’IA à venir dans les applications de l’entreprise, et bien plus encore. Avec nos collègues de Netcost-security.fr en direct lors de l’événement, lisez la suite pour un résumé de tout ce que Google a annoncé aujourd’hui.

D’une durée d’environ deux heures complètes, le discours d’ouverture d’E/S de Google était plein à craquer. Au début, il y a eu des annonces concernant YouTube, Google Photos, Maps, etc.

Google Bard s’ouvre et les fonctionnalités d’IA abondent

Ensuite, nous avons eu une mise à jour sur toutes les avancées de l’IA et les nouvelles fonctionnalités en cours, y compris Google Bard abandonnant la liste d’attente dans 180 pays, l’IA générative arrivant sur Gmail, la recherche Google améliorée par l’IA, Project Tailwind, et plus encore.

Google a déclaré que sa philosophie pour l’IA de nouvelle génération est de la rendre utile pour tout le monde avec ces quatre principes :

Améliorer les connaissances et l’apprentissage

Stimulez la créativité et la productivité

Permettre aux autres d’innover

Construire et déployer de manière responsable

Android 14

En entrant dans certaines des annonces les plus importantes, Google a présenté de nouvelles fonctionnalités fournies avec Android 14, telles que des fonds d’écran IA génératifs, des horloges et des raccourcis d’écran de verrouillage, « Magic Compose » à venir sur Android Messages, et plus encore :

Pixel 7a, pliable et tablette

Entrer dans le nouveau matériel de Google, comme prévu, les nouveaux Pixel 7a, Pixel Fold et Pixel Tablet ont tous été officiellement dévoilés aujourd’hui.

Le Pixel 7a coûte 499 $ avec la puce Tensor G2 personnalisée, le déverrouillage du visage, un écran de 6,1 pouces et plus encore :

Pixel Fold est le premier pliable de la société et dispose d’un écran extérieur de 5,8 pouces avec un écran intérieur de 7,6 pouces. Pas de surprise, mais il est également livré avec un prix de 1 799 $, cependant, Google lance une Pixel Watch gratuite :

Pendant ce temps, la nouvelle tablette Pixel de Google présente une conception double intéressante avec une station d’accueil pour haut-parleur incluse qui charge l’appareil et offre un son amélioré. Google a également conçu un support réglable unique.

Beaucoup plus a été dévoilé pendant le discours d'ouverture et beaucoup plus après.

