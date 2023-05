Google Pixel 7a lancé avec Tensor G2 et plus de mises à niveau

Après de multiples fuites, le jour est enfin venu et Google est passé à l’étape des E/S pour révéler le Google Pixel 7a. Le nouveau combiné est enfin disponible en tant qu’offre la moins chère de la famille Pixel 7. Le téléphone apporte des mises à niveau soignées par rapport à la génération précédente et possède le même Tensor G2 qui alimente les variantes supérieures de la série Pixel 7. Le téléphone commence au prix de 44 000 INR en Inde. Les prix pour les États-Unis sont de 499 $ pour la variante sous-6 GHz et d’environ 549 $ pour la version mmWave 5G. Dans le cas de l’Inde, il convient de noter qu’il s’agit d’une très bonne affaire car elle conserve le prix de lancement du Pixel 6a. Le téléphone indique quelques mises à niveau pour le Pixel 6a, et plongeons dans ces spécifications sans plus tarder.

Caractéristiques et fonctionnalités du Google Pixel 7a

Le Google Pixel 7a apporte un ensemble de mises à niveau qui sont une première pour la série A. Il contient un écran OLED de 6,1 pouces qui fonctionne désormais à 90 Hz. C’est en dessous des produits phares actuels avec 120 Hz ou 144 Hz, cependant, c’est une étape importante pour la série. Il abandonne enfin l’ancien taux de rafraîchissement de 60 Hz. Si nous regardons Apple, les iPhone 14 et 14 Plus n’ont qu’un taux de rafraîchissement de 60 Hz et coûtent plus cher. Ensuite, le téléphone a une résolution Full HD + et une protection Gorilla Glass 3 assez ancienne. Cependant, c’est mieux que rien et vous protégera tout de même de quelques rayures.

Le Google Pixel 7a bénéficie d’un indice de protection IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Le téléphone a un cadre en métal et un dos en plastique. Selon Google, les utilisateurs de téléphones ont recyclé l’aluminium, le verre et le plastique. Par exemple, la visière est construite avec de l’aluminium 100 % recyclé. Le téléphone se vend au charbon de bois, à la mer et à la neige.

L’une des mises à niveau les plus notables de cet appareil est le nouveau processeur Google Tensor G2. Il dispose de 8 Go de RAM LPDDR et de 128 Go de stockage UFS 3.1. Le chipset n’est pas la seule mise à niveau, car le téléphone dispose de 2 Go de RAM supplémentaires par rapport au Pixel 6a avec ses 6 Go. Le Tensor G2 est le chipset le plus avancé de Google. Bien qu’il ne devrait pas être à la hauteur des offres phares de Snapdragon, Google se concentre sur la cohérence des performances et de l’expérience. Le téléphone fonctionnera toujours bien comme n’importe quel autre téléphone de la série Pixel 7. En plus de cela, Google promet cinq ans de mises à jour de sécurité.

Quelques améliorations intéressantes sur la caméra

Le téléphone bénéficie également de mises à niveau notables dans le département de la caméra. Pour la première fois, nous avons un appareil photo de 64 mégapixels sur un appareil Pixel de la série A. Grâce à la mise à niveau de l’appareil photo, le téléphone obtient un zoom Super Res avec un zoom jusqu’à 8x. Le tireur de 64 mégapixels est un Quad Bayer 1/1,73. Ce n’est pas la même chose sur le Pixel 7 mais il a aussi OIS. Le téléphone reçoit également un appareil photo ultra large de 13 mégapixels avec un FoV de 120 degrés et une fonction de mise au point automatique Dual Pixel. Le vivaneau orienté vers l’avant est également un jeu de tir de 13 mégapixels avec mise au point fixe et un FoV légèrement large de 95º. La caméra arrière peut enregistrer des vidéos 5K jusqu’à 60 ips, la caméra avant atteint 4K à 30 ips.

Le Pixel 7a est alimenté par une énorme batterie de 4 385 mAh avec prise en charge d’une charge de 18 W. Cette recharge filaire est une sorte de déception pour ceux qui ne font pas partie de l’écosystème de téléphones Pixel de Google. Si nous regardons les téléphones chinois, ils vont jusqu’à 240 W de charge… Mais bon, Google, Samsung et Apple peuvent se joindre à une approche conservatrice en matière de charge. Le bon côté est que pour la première fois dans la série A, nous avons la recharge sans fil. Il chargera également un 18W sans fil, et c’est bien. Le téléphone dispose d’un USB Type-C 3.2 Gen 2, mais il n’y a qu’un câble USB C à C avec un câblage USB 2.0.

Il convient de mentionner que le Pixel 7a est entièrement compatible avec les réseaux mmWave 5G ainsi que sous-6 GHz. Il convient de noter que le support mmWave est limité à certaines variantes régionales. Il sera probablement en hausse sur des marchés comme les États-Unis et le Canada, où les réseaux mmWave sont bien établis. Le téléphone est un appareil double SIM mais possède une nano-SIM et prend en charge une eSIM supplémentaire.

Prix ​​et disponibilité

Le Pixel 7a est disponible aux États-Unis sur Google Store et BestBuy. En Inde, l’appareil est disponible via Flipkart et il existe une remise de 4 000 INR pour les clients de la carte bancaire HDFC ou de 4 000 INR pour ceux qui échangent un ancien téléphone. En Inde, il existe une garantie d’un an et une protection gratuite contre les dommages d’écran à partir d’un an. Nous nous attendons à ce que Google divulgue des détails sur la disponibilité dans les prochains jours.

