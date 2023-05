Google continue de consacrer du temps à ses discours pour nous rappeler que les iPhones ne prennent pas en charge le RCS

Google organise aujourd’hui l’édition 2023 de sa conférence annuelle I/O, et la société a annoncé de nombreuses nouveautés pour les produits Android et Pixel. Lors du discours d’ouverture, la société a de nouveau tease Apple pour ne pas fournir de support pour le protocole de messagerie RCS sur l’iPhone.

Qu’est-ce que RCS

RCS est une nouvelle norme de messagerie ouverte créée par Google pour remplacer les SMs, qui sont assez anciens, limités et non sécurisés. Cependant, alors que Google a poussé RCS pour chaque utilisateur Android, Apple n’a jamais semblé ouvert à l’idée d’adopter RCS sur iOS. En effet, l’entreprise dispose déjà d’iMessage, sa propre solution pour remplacer les SMs.

Mais alors que RCS est une norme ouverte, iMessage n’est disponible que sur les appareils Apple. Et cela finit par affecter les conversations entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android utilisant l’application Messages par défaut de leurs appareils respectifs. Lors de l’I/O d’aujourd’hui, Google a déclaré qu’il y avait déjà plus de 800 millions de personnes utilisant le RCS dans le monde.

La société a ensuite tease Apple en suggérant que ce nombre pourrait être encore plus élevé si chaque système d’exploitation « reçoit le message et adopte le RCS ». Le vice-président d’Android, Sameer Samat, a également ajouté qu’il espérait que tout le monde puisse « traîner ensemble dans le chat de groupe, quel que soit l’appareil que nous utilisons ».

Apple refuse d’adopter le RCS

L’année dernière, interrogé sur RCS par un client qui ne pouvait pas envoyer certaines vidéos à sa mère parce qu’elle utilise un téléphone Android, le PDG d’Apple, Tim Cook, lui a dit « d’acheter un iPhone à ta mère ». Cook a également déclaré qu’il ne voyait pas les utilisateurs d’Apple demander à l’entreprise « d’y consacrer beaucoup d’énergie ». Aux États-Unis, où iMessage est très populaire, permettre aux utilisateurs d’iPhone d’envoyer des RCS peut finir par nuire aux ventes d’iPhone.

Craig Federighi a dit un jour que « iMessage sur Android servirait simplement à supprimer [an] obstacle pour les familles iPhone donnant à leurs enfants des téléphones Android. Plusieurs rapports montrent que les Américains, en particulier les adolescents, achètent des iPhones uniquement à cause d’iMessage. Mais dans les pays où ni iMessage ni SMs/RCS ne sont populaires, ce n’est pas exactement un problème.

Pourtant, apporter RCS à l’iPhone entraînerait un certain nombre d’avantages pour les utilisateurs, non seulement en raison de l’interopérabilité entre iOS et Android, mais aussi parce que RCS a des messages cryptés de bout en bout, contrairement aux SMs. Malheureusement, un rapport Bloomberg de décembre 2022 a révélé qu’Apple n’avait toujours pas l’intention d’adopter le RCS dans ses appareils.

