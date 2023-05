Les otaries marines aiment se détendre avec un bon jeu vidéo

Coup de poing : Dans le cadre de leurs recherches continues sur l’enrichissement cognitif des mammifères marins, les scientifiques de la marine américaine ont développé un système de jeu vidéo conçu spécifiquement pour les lions de mer et les dauphins. Des trois otaries mâles qui ont appris à jouer jusqu’à présent, Spike a été le premier à terminer avec succès le programme d’entraînement.

Spike n’était pas exactement un savant, mais ce n’est pas sa faute. Les lions de mer de la Marine ont été entraînés à ignorer les stimuli extérieurs et à se concentrer exclusivement sur leurs entraîneurs ou sur la mission à accomplir. Cela signifiait qu’ils devaient d’abord apprendre que les objets en mouvement sur un écran étaient pertinents, et ils l’ont fait en regardant les chercheurs jouer à des jeux.

Au fur et à mesure que le processus avançait, les mammifères étaient autorisés à interagir avec les contrôleurs de jeu en utilisant leur museau. Ils ont vu les formateurs appuyer sur les bons boutons et ont finalement appris à le faire eux-mêmes. Un jeu de base de suivi du curseur a été utilisé pour aider les lions de mer à maîtriser les choses. Au fur et à mesure que leurs compétences progressaient, le niveau de difficulté du jeu augmentait également.

Spike a finalement été en mesure d’effacer des niveaux plus complexes en six secondes en moyenne et avec moins de sept pressions sur les boutons. Encore plus impressionnant est le fait que certaines sessions de jeu se sont déroulées sans renforcement positif ni récompenses alimentaires.

À ce jour, Spike et ses deux copains ont traversé plus de 450 sessions de jeu sur une période de trois ans et tout indique qu’ils s’amusent bien.

Les lions de mer et les dauphins sont utilisés par la marine pour des missions de reconnaissance et de récupération car ils peuvent être plus performants que les humains. Selon la Marine, plus de 120 otaries et dauphins sont sous la supervision du Marine Mammal Program. On dit qu’ils vivent plus heureux, en meilleure santé et plus longtemps que leurs homologues sauvages, en partie grâce à une équipe d’environ 300 personnes qui s’occupent d’eux.

