Les régulateurs de l’UE enquêtent toujours sur les préoccupations antitrust d’Apple Pay, examinant maintenant les alternatives Bluetooth et QR code

Apple fait face à une répression antitrust croissante dans l’Union européenne à propos de sa plate-forme Apple Pay tap-to-pay. Un nouveau rapport de Bloomberg détaille que les enquêteurs antitrust de l’Union européenne intensifient leur enquête sur Apple Pay après avoir sollicité plus d’informations auprès des détaillants sur l’utilisation et la disponibilité des plateformes de paiement mobile.

Il y a presque exactement un an, l’Union européenne a annoncé son point de vue préliminaire selon lequel Apple a abusé de sa position dominante sur le marché en restreignant l’accès à la puce NFC de l’iPhone pour les plateformes de paiement mobile. L’UE a déclaré que cela restreignait la capacité des autres plates-formes de paiement à concurrencer Apple, offrant aux consommateurs moins de choix.

Le rapport d’aujourd’hui explique que la Commission européenne a également envoyé une « série de questions » sur Apple Pay et d’autres plateformes de paiement mobile aux détaillants. Forte de ces informations, la Commission européenne a confirmé qu’elle « examinait » désormais d’autres technologies de paiement mobile, notamment celles basées sur les codes QR et le Bluetooth :

L’UE examine actuellement la disponibilité d’autres solutions de paiement sur les appareils mobiles, y compris l’utilisation de codes QR et de technologies Bluetooth, comme alternatives à la puce de communication en champ proche d’Apple, selon deux personnes proches du dossier, qui ont parlé sous couvert d’anonymat. .

La solution de portefeuille numérique d’Apple permet aux consommateurs de stocker des cartes de débit et de crédit virtuelles sur des iPhones, en plus des réservations de billets. Sa technologie tap-to-pay, la puce NFC, permet de traiter les paiements via un lecteur de carte à une caisse enregistreuse. Apple maintient de fortes restrictions sur l’accès à l’antenne NFC, établissant des normes élevées pour les fournisseurs de paiement rivaux, qui, selon ces concurrents, violent les règles de concurrence de l’UE.