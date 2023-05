Mise à jour WhatsApp : une nouvelle expérience de vie intelligente arrive

Il est indéniable que nous vivons maintenant dans un monde intelligent. Depuis l’introduction des smartphones au début des années 2000, presque tout ce qui nous entoure devient plus intelligent. Nous avons maintenant des voitures intelligentes, des maisons intelligentes, des montres intelligentes, etc. Vous conviendrez également avec moi que les appareils intelligents ont rendu nos vies bien meilleures ces jours-ci. Maintenant, vous pouvez vous tenir n’importe où et démarrer un climatiseur dans votre maison ou votre voiture. Tout cela à cause de la disponibilité de la vie intelligente.

Grâce aux appareils intelligents, vous pouvez envoyer des textes, des images, des vidéos et d’autres fichiers partout dans le monde en quelques secondes. Avec l’aide d’applications de messagerie instantanée telles que Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp et les autres, communiquer dans le monde entier est beaucoup plus facile.

WhatsApp pour Smartwatch arrive bientôt

En parlant de cela, WhatsApp a décidé de porter la vie intelligente à un autre niveau avec une nouvelle mise à jour. Cette mise à jour se concentre sur les montres connectées. L’application de messagerie instantanée a introduit une nouvelle version de WhatsApp spécifiquement pour les smartwatches.

Selon un rapport de WABetaInfo, WhatsApp a déployé une mise à jour qui permet à l’application de fonctionner sur des montres intelligentes exécutant WearOS. Cette nouvelle fonctionnalité intervient après que les utilisateurs ont mis à jour leur WhatsApp en version bêta pour Android 2.23.10.10. Après avoir installé la nouvelle mise à jour, certains bêta-testeurs ont remarqué que l’application prend désormais en charge les montres intelligentes qui fonctionnent sur WearOS de Google.

Comme vous le savez peut-être déjà, WearOS est un système d’exploitation Android spécial qui fonctionne sur les smartwatches. Pour cette raison, cette nouvelle fonctionnalité WhatsApp est exclusive aux seuls appareils Android. Les montres connectées qui exécutent WearOS peuvent désormais installer l’application et se connecter au principal WhatsApp sur leurs smartphones. Grâce à cela, les utilisateurs peuvent désormais démarrer un nouveau chat WhatsApp ou répondre à de nouveaux messages sur leurs smartwatches. Ils peuvent également envoyer des messages audio à l’aide de leurs montres connectées.

Afin de pouvoir connecter votre smartwatch à WhatsApp, l’application vous demandera de confirmer la connexion avant qu’elle ne fonctionne. L’utilisateur devra peut-être confirmer à partir de WhatsApp sur votre smartphone. Pour plus de sécurité, un code à 8 chiffres apparaîtra sur la smartwatch. L’utilisateur saisira ensuite ce code sur son smartphone afin de confirmer la connexion. Après cela, vos discussions seront synchronisées sur vos appareils afin que vous puissiez continuer vos discussions sur la smartwatch.

Cette nouvelle fonctionnalité est clairement une bonne décision pour WhatsApp compte tenu de la popularité croissante des smartwatches. Envoyer des SMs sur un écran plus petit peut ne pas être très pratique par rapport à envoyer des SMs sur un smartphone. Cependant, cela étendra la convivialité de WhatsApp sur différentes plates-formes. L’utilisateur peut entièrement garder les mains sur son téléphone et ne manquera aucune conversation.

Disponibilité et fonctionnalités non prises en charge de la version WhatsApp Smartwatch

En tant que nouvelle introduction, certaines fonctionnalités peuvent lui manquer pour le moment. Par exemple, l’utilisateur peut ne pas être en mesure de visualiser les vidéos WhatsApp dans l’application. De plus, vous ne pouvez pas passer d’appels WhatsApp dans l’application. Espérons que la société inclura toutes ces fonctionnalités à l’avenir pour donner à l’application une liberté totale sur les smartwatches.

Actuellement, cette fonctionnalité est en test bêta. Pour pouvoir y accéder, vous devez d’abord être un testeur bêta, sinon attendez le déploiement public. Pour le télécharger, vous devez vous rendre sur le Google Play Store et le télécharger en tant que testeur bêta. Notez également qu’il n’est disponible que pour l’application standard et non pour l’application WhatsApp Business.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine