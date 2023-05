Des scientifiques préparent une batterie rechargeable sans danger pour la consommation

Vue d’ensemble : des chercheurs de l’Institut italien de technologie (IIT) ont créé une batterie rechargeable qui est également entièrement comestible. L’espoir est qu’un jour, la technologie pourrait être utilisée pour rendre les dispositifs médicaux ou les jouets pour enfants moins dangereux.

Le développement de la batterie ingérable a été dirigé par Mario Caironi, coordinateur du laboratoire d’électronique imprimée et moléculaire de l’IIT. La cellule de la batterie utilise la riboflavine (vitamine B2) comme anode et la quercétine antioxydante comme cathode. L’algue Nori (pensez aux sushis) sert de séparateur pour éviter les courts-circuits, et les contacts en or de qualité alimentaire se connectent aux électrodes encapsulées de cire d’abeille. Le charbon actif est également utilisé pour augmenter la conductivité électrique.

La cellule de preuve de concept fonctionne à 0,65 volt et peut fournir jusqu’à 48 μA pendant 12 minutes, ou quelques microampères pendant plus d’une heure.

Une batterie qui peut entrer en toute sécurité dans le corps humain pourrait être utilisée pour alimenter de petits appareils électroniques pour des procédures médicales à court terme. De futures révisions avec plus de puissance et/ou des cycles de vie plus longs pourraient remplacer les batteries toxiques dans les dispositifs médicaux implantés ou trouver une utilisation dans les robots d’administration de médicaments.

Les piles comestibles pourraient sans doute être plus bénéfiques dans les jouets pour enfants, ou même dans les jouets électroniques pour animaux de compagnie.

Selon le spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge du Connecticut Children, Christopher Grindle, environ 2 500 enfants avalent une pile bouton ou s’en logent une dans l’oreille ou le nez chaque année aux États-Unis. En cas d’ingestion, une réaction chimique peut commencer dans les 15 minutes qui peuvent endommager les tissus. Des blessures potentiellement mortelles peuvent survenir en moins de deux heures.

Développant le potentiel de dommages, l’un des auteurs de l’étude a déclaré à Ars Technica que les batteries peuvent endommager les tissus humains de deux manières : soit par électrolyse de l’eau, soit directement par la toxicité de ses matériaux.

« L’électrolyse de l’eau est un phénomène où l’électricité avec une tension supérieure à 1,2 V (pratiquement toutes les batteries commerciales) décompose l’eau en oxygène et en hydrogène (un gaz explosif), et il est très dangereux si cela se produit dans l’estomac », co-auteur Ivan dit K. Ilic.

La pile comestible fonctionne bien en dessous de ce seuil de 1,2 volt et ne risque donc pas de provoquer une électrolyse de l’eau.

L’article de l’équipe sur le sujet intitulé « Une batterie rechargeable comestible » a été publié dans la revue Advanced Materials.

