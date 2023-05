Intel traverse une crise financière, mais cela n’arrêtera pas la révolution ARM

Intel a pris un sacré coup il y a quelques années quand Apple a décidé d’abandonner l’architecture x86 dans ses puces. Le fabricant américain, en tant que plus grand fournisseur de processeurs Mac, a dû faire face à un impact important sur sa chaîne d’approvisionnement. L’alternative basée sur ARM d’Apple, l’Apple M1, s’est avérée être un succès et a établi les normes de l’entreprise pour les processeurs jusqu’à aujourd’hui. Le succès d’Apple sur la scène informatique basée sur ARM a lancé une nouvelle tendance pour les ordinateurs basés sur ARM. Intel, en tant que fabricant de puces x86 traditionnel, a dû s’adapter, sinon il serait laissé pour compte. C’est comme le vieil adage : « Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les ». C’est exactement ce qui se passe alors qu’Intel améliore ses fabs pour se préparer à la fabrication de ses premières puces basées sur ARM. Cependant, il semble que l’entreprise devra d’abord faire face à la crise économique actuelle.

Intel et ARM unissent leurs forces pour conquérir le marché

L’entreprise d’Intel a la bénédiction d’ARM. Les deux acteurs forts s’associent dans un accord « multigénération » pour optimiser le processus de fabrication 18A d’Intel. Le grand changement ici est qu’il utilisera les conceptions et la propriété intellectuelle d’ARM. L’accord ne verra pas les services de fonderie d’Intel en tant que producteur des puces ARM. Au lieu de cela, il sera plus facile pour les licences ARM, y compris Qualcomm et MediaTek, d’embaucher Intel pour fabriquer des puces à l’avenir.

Pour l’instant, les deux firmes se concentreront sur les améliorations Intel 18A. Mais à moyen et long terme, Intel et ARM étendront le partenariat au silicium conçu pour être utilisé dans les voitures, les produits IoT et les centres de données. Intel proposera également des licences ARM pour « les emballages, les logiciels et les chipsets ». Intel veut être le guichet unique pour les entreprises qui souhaitent produire leurs conceptions ARM. C’est un retour assez prévu pour une entreprise qui a commencé plus tard dans cette course ARM.

Intel pointe également le sens « géopolitique » de cet accord. La société déclare que cela permettra une chaîne d’approvisionnement mondiale plus équilibrée pour les clients de la fonderie travaillant dans la conception de SoC mobiles sur des cœurs de processeur basés sur ARM. Selon Counterpoint Research, TSMC produit près de 70% de toutes les puces essentielles aux téléphones modernes. Cependant, certaines préoccupations militaires ont été soulevées entre la Chine et Taïwan. La Chine défend l’île comme faisant partie de son territoire, tandis que Taïwan elle-même se considère comme un territoire indépendant. L’Occident est plutôt préoccupé par une éventuelle guerre, après tout, Taiwan est une clé vitale pour l’équilibre de l’industrie technologique.

Le fabricant de puces basé aux États-Unis devra d’abord surmonter une crise financière

Alors que l’accord ARM semble être un retour prometteur pour Intel, la société devra d’abord surmonter certaines contraintes. Tôt dans la journée, la société a annoncé une nouvelle vague de licenciements et de mesures de réduction des coûts. C’est un autre reflet de ce moment extrêmement défavorable pour le géant des semi-conducteurs. En avril, la société a partagé son bilan financier pour le premier trimestre de 2023. Les données ont révélé une baisse de 133 % du chiffre d’affaires par action de la société. Cela prend en compte la même période de l’année dernière et montre une perte impressionnante de 2,8 milliards de dollars. Il s’agit de la plus grosse perte trimestrielle de l’entreprise fondée en 1968.

Pour rappel, la première vague de licenciements d’Intel s’est produite l’année dernière. L’entreprise a décidé de réduire considérablement le nombre de ses collaborateurs. Malgré les pertes, cette décision n’est pas exclusive à Intel mais semble être une tendance pour toutes les grandes technologies. Microsoft, Google, Amazon, Meta et Twitter ont également adopté des mesures similaires pour contrer la crise actuelle.

Selon les analystes, dans les prochains mois, Intel va supprimer environ 10 à 20 % de ses effectifs. Cela dépendra du besoin de chacun des bras de l’entreprise. Les départements Client Computing Group et Data Center Group seront probablement ceux qui souffriront le plus de ces licenciements. Le premier s’occupe de produits tels que les PC et les ordinateurs portables. C’est l’un des bras commerciaux les plus importants de l’entreprise. Il était à l’origine d’un chiffre d’affaires de 5,8 milliards de dollars au premier trimestre 2023.

Intel a un plan de réduction des coûts à long terme

« Intel travaille dur pour accélérer sa stratégie. Nous nous aventurons dans un environnement économique difficile. Nous nous concentrons sur l’identification des moyens de réduire les coûts et d’augmenter l’efficacité grâce à plusieurs initiatives. Celles-ci comprennent des réductions d’effectifs dans toutes nos branches commerciales.

Nous continuerons à investir dans les domaines clés de notre activité. Celles-ci incluent l’installation de plus de fabs aux États-Unis. L’objectif est d’assurer plus d’opportunités de croissance à long terme. Pour l’instant, nous traversons des décisions difficiles, mais nous avons l’engagement de traiter nos collaborateurs avec dignité et respect ».

Outre les licenciements, Intel prévoit également de passer par d’autres mesures de réduction des coûts. Par exemple, l’entreprise réduira les salaires et les primes pendant une brève période. De plus, cela réduira les bénéfices des actionnaires.

Parlant des actionnaires, lors de son rapport financier, la société leur a envoyé une lettre. Selon l’entreprise, elle prévoit de réduire ses coûts de 3 milliards de dollars en 2023. Jusqu’à la fin de 2025, l’entreprise souhaite porter cette réduction de coûts à environ 10 milliards de dollars.

La crise financière ne devrait pas affecter les projets d’ARM

Nous sommes curieux de voir comment Intel gérera la crise en cours et sa prochaine aventure sur la scène ARM. Honnêtement, nous ne pensons pas que cette entreprise tiendra ses plans pour devenir un fournisseur ARM solide. La société a pris un coup lorsque ses puces x86 ont été jetées par Apple. Il sait que l’avenir semble aller vers ARM, s’il veut retrouver son ancienne gloire, devenir un fournisseur solide de puces ARM semble être la bonne voie à suivre, quelles que soient ces mesures de réduction des coûts.

Outre ARM, Intel continue d’étendre sa portée sur le marché des PC. La série ARC de la société se taille lentement une place parmi NVIDIA et AMD. À l’heure actuelle, l’Intel ARC A770 est le GPU le moins cher à offrir 16 Go de RAM vidéo. C’est une excellente affaire qui peut rendre les GPU Intel encore plus pertinents.

