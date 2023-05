39 appareils Huawei reçoivent une version stable d’HarmonyOS 3

Huawei a récemment fait une annonce concernant sa nouvelle mise à jour logicielle. La société a révélé que 39 appareils de son catalogue recevront une mise à jour stable HarmonyOS 3. Cette mise à jour est disponible pour tous les utilisateurs, y compris ceux qui utilisent les modèles Honor.

Huawei publie une mise à jour stable HarmonyOS 3 pour 39 appareils, y compris les modèles Honor

Si vous êtes déjà un utilisateur bêta d’HarmonyOS 3, vous recevrez un petit patch pour passer à la version stable. Cependant, les utilisateurs existants d’HarmonyOS 2 devront télécharger un package complet pour obtenir la mise à jour.

Les smartphones compatibles avec la mise à jour incluent Huawei nova 6 SE, Huawei Enjoy 20 Pro 5G, Huawei nova 5, Huawei Enjoy 20 Plus 5G, Huawei Nova 5i Pro, Huawei Enjoy 20 5G, Huawei nova 5i, Huawei Enjoy 10S, Huawei nova 5z, Huawei Enjoy 10 Plus, Huawei nova 4, Huawei Enjoy 9S, Huawei nova 4e, Huawei Enjoy Z 5G, Huawei Maimang 9 5G, Huawei Maimang 8, Huawei MatePad 10,4 pouces et Huawei MatePad 5G 10,4 pouces.

Les modèles Honor qui prennent en charge la mise à jour incluent Honor 30S, Honor 10, Honor 30 Youth Edition, Honor 10 Youth Edition, Honor 20 PRO, Honor v10, Honor 20, Honor X10 Max, Honor 20 Youth Edition, Honor X10, Honor V20, Honor 9X , Honor 20i, Honor 9X PRO, Honor 20S, Honor 8X, Honor Play4T Pro, Honor Play3, Honor Play4, Honor Magic 2 et Honor V20 MOSCHINO édition conjointe.

La nouvelle mise à jour logicielle apporte plusieurs améliorations à l’expérience utilisateur. Ceux-ci incluent des dossiers intelligents avec des mises en page personnalisables, de meilleures animations et des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité améliorées qui tiennent l’utilisateur informé des mesures de protection.

Il est recommandé de télécharger et d’installer la version stable de la mise à jour logicielle, que vous soyez déjà un utilisateur bêta ou non. Cela vous permettra de profiter des dernières fonctionnalités et améliorations fournies avec la mise à jour HarmonyOS 3.

