Un fuyant affirme qu’Apple a utilisé une opération de « piqûre en plusieurs étapes » pour identifier et renvoyer sa source avant la WWDC

Au cours des derniers mois, un nouveau « leaker » est apparu sur Twitter prétendant connaître un large éventail de détails sur les prochaines versions de logiciels Apple. Le compte a partagé ce qu’ils prétendaient être des détails sur les nouvelles fonctionnalités à venir sur iOS 17, watchOS 10, et plus encore.

Mercredi matin, cependant, le compte est devenu sombre et la source a publié une mise à jour dans laquelle ils affirmaient qu’Apple avait identifié leur source et l’avait renvoyée via une opération de « piqûre en plusieurs étapes ».

Le leaker, qui s’appelait Analyst941, est apparu pour la première fois l’automne dernier lorsqu’il a partagé des détails précis sur l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro. À l’époque, c’était une révélation majeure car jusque-là, la rumeur disait que l’iPhone 14 Pro ne comportait que deux découpes distinctes, une en forme de perforation et une autre en forme de pilule. Jusqu’à l’affirmation d’Analyst941, rien n’indiquait qu’Apple prévoyait de fusionner visuellement ces deux découpes à l’aide d’un logiciel.

Après quelques mois de silence, la source a refait surface via les forums MacRumors et éventuellement via un compte Twitter dédié. Sur ce compte Twitter, Analyst941 a partagé ce qu’il prétendait être des détails sur les fonctionnalités d’iOS 17, les fonctionnalités de watchOS 10, etc.

Lorsque Netcost-security.fr a couvert les fuites d’Analyst941, nous avons encouragé le scepticisme. Après tout, la source partageait une quantité sans précédent de détails sur les futures versions du logiciel Apple. Historiquement, Apple a très bien réussi à empêcher les nouvelles fonctionnalités logicielles de fuir, bien qu’il y ait eu quelques exceptions au fil des ans.

La semaine dernière, Analyst941 a publié sur Twitter qu’Apple travaillait activement pour amener Final Cut Pro et Logic Pro sur l’iPad pour la première fois. La rumeur prétendait que Final Cut Pro devait sortir sur iPad en 2024, suivi de Logic Pro en 2025.

Quelques jours plus tard, cependant, Apple a officiellement annoncé Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad via un communiqué de presse. Les applications seront lancées un an avant le calendrier supposé d’Analyst941 – le 23 mai. Cela jette un éclairage intéressant sur la crédibilité d’Analyst941, et maintenant, la source dit que cela faisait partie d’une opération de piqûre « en plusieurs étapes » à travers laquelle Apple a identifié leur source.

Dans des messages publics sur Twitter, Analyst941 avait déclaré que leur source était un frère qui travaillait dans les équipes logicielles d’Apple, travaillant directement avec le vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi. Même révéler autant de détails sur l’identité d’une source était insensé.

Dans un article sur les forums MacRumors mercredi, Analyst941 a écrit un « message d’adieu » dans lequel ils expliquaient les confusions entre Final Cut Pro et Logic Pro. Si l’on en croit leur histoire, Apple a planté les calendriers 2024 et 2025 avec un seul employé au sein de l’entreprise. Lorsque cette date est apparue via le compte d’Analyst941 sur Twitter, ils ont pu identifier la source du compte.

Source d’Analyst941, révélée être leur sœur, aurait été licenciée d’Apple une fois que les fuites lui auraient été attribuées. Les deux craignent maintenant qu’Apple intente une action en justice contre eux deux :

Je ne veux pas partager trop de détails pour le moment à cause de la légalité des choses – mais une piqûre en plusieurs étapes a fait virer ma sœur d’Apple, et malheureusement je crains que la prochaine action en justice ne soit intentée contre nous deux, séparément . Le point de rupture était multiple, sinon presque tous ceux qui connaissaient le développement d’iPad FCP / Logic ont reçu une combinaison unique de dates de sortie – malheureusement, la combinaison que j’ai partagée sur Twitter correspondait à la combinaison donnée à ma sœur comme délai FCP + Logic, avec autres petits facteurs.

Le leaker @Analyste941 a supprimé son compte. Sur les forums MacRumors, ils disent qu'une « piqûre en plusieurs étapes » a fait virer leur source (leur sœur ?) par Apple. Le compte a déclaré que Final Cut Pro arriverait sur iPad en 2024.

On ne sait pas si cette histoire d’Analyst941 est vraie ou non, et nous ne le saurons probablement jamais avec certitude. Cela étant dit, il y a quelques éléments à considérer. Premièrement, au moins une des affirmations du compte a été partiellement corroborée par d’autres sources – une interface watchOS 10 remaniée mettant l’accent sur un accès plus facile aux éléments d’information.

Deuxièmement, la source savait apparemment qu’Apple travaillait activement pour amener Final Cut Pro sur iPad – ils avaient juste une chronologie incorrecte.

Enfin, la source a presque exclusivement « divulgué » des informations clairement liées au développement de logiciels. Bien qu’ils partagent certaines fonctionnalités « matérielles », ce sont toutes des choses qui auraient également un composant logiciel.

Pour moi, toute cette histoire pue le mensonge et sauve la face. Pourtant, il est intéressant de penser à quel point Apple prend au sérieux les fuites provenant de l’intérieur de l’entreprise. Dans le cas des rumeurs sur l’iPhone, la plupart des fuites proviennent de la vaste chaîne d’approvisionnement d’Apple. C’est pourquoi l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro n’a fui que juste avant son annonce.

Les fuites de logiciels, cependant, sont plus faciles à suivre et à surveiller pour Apple. Si cette histoire d’Analyst941 est vraie, ce n’est que le dernier exemple de la capacité habile d’Apple à faire exactement cela. Sinon, le compte a disparu et nous pouvons passer aux rumeurs provenant de sources plus établies. Et bien sûr, la WWDC elle-même est dans moins d’un mois, ce qui révélera davantage à quel point Analyst941 savait sur les plans d’Apple.

