Les réservations de vols Uber sont la prochaine étape pour devenir une super application de voyage

L’ambition d’Uber de se transformer d’un service de covoiturage en une « super application de voyage » a vu l’entreprise se diversifier dans les réservations de vols Uber, pour les vols intérieurs et internationaux…

Le lancement initial a lieu au Royaume-Unis, mais la société affirme qu’il s’agit d’un banc d’essai pour ses plans visant à faire de même aux États-Unis et ailleurs. Uber utilise déjà le Royaume-Unis pour tester les réservations de voyages ferroviaires nationaux et internationaux et les réservations d’autocars.

Les rapports du Financial Times.

Andrew Brem, directeur général d’Uber au Royaume-Unis, a déclaré au Financial Times que le lancement des réservations de vols commerciaux était « l’étape la plus récente et la plus ambitieuse » de la stratégie de l’entreprise visant à étendre son activité principale de réservation de trajets à une plate-forme de réservation de voyages plus large. […]

Uber s’est associé à la société de réservation de voyages Hopper pour vendre des vols et prendra une petite commission sur chaque vente. Il a également la possibilité d’ajouter des frais de réservation en plus à l’avenir.

Cette décision fait partie d’une vision à long terme du directeur général Dara Khosrowshahi, qui a parlé pour la première fois d’Uber devenant une plate-forme de voyage plus large en 2018. Ce plan a été retardé par la pandémie, qui a stoppé l’industrie du voyage et des transports, et a conduit le groupe à se concentrer sur son activité de livraison de repas.