Apple apporte Final Cut Pro et Logic Pro sur iPad

Qu’est-ce qui vient de se passer? Apple a annoncé qu’il apportera son logiciel de montage vidéo professionnel Final Cut Pro et sa station de travail audio numérique Logic Pro sur l’iPad. Les nouvelles applications auront des interfaces multi-touch optimisées et prendront en charge l’Apple Pencil. Ils seront tous deux disponibles sur l’App Store à partir du 23 mai pour 4,99 $ par mois ou 49 $ par an, avec un mois d’essai gratuit disponible dans chaque cas.

Dans un communiqué de presse annonçant les nouvelles applications, Apple a déclaré que Logic Pro nécessitera des iPad alimentés par l’A12 Bionic et les versions ultérieures, tandis que Final Cut Pro ne fonctionnera que sur les iPad alimentés par la puce M1 et les versions ultérieures. FCP ne sera également compatible qu’avec iPadOS 16.4 et versions ultérieures, ce qui indique que les utilisateurs devront mettre à jour leur appareil avant de télécharger l’application s’ils exécutent une ancienne version du système d’exploitation.

Lors du portage de FCP de Mac vers l’iPad, Apple a ajouté une interface tactile et des outils de navigation intuitifs, y compris une molette qui, selon la société, rendra le processus d’édition plus facile que jamais. Avec le nouvel outil, les utilisateurs peuvent naviguer dans la timeline magnétique, déplacer des clips et effectuer des modifications rapides et précises d’une simple pression du doigt.

Une autre nouvelle fonctionnalité de FCP pour iPad est le dessin en direct qui permettra aux utilisateurs de dessiner et d’écrire directement sur le contenu vidéo à l’aide d’Apple Pencil. Sur l’iPad Pro M2, le survol de l’Apple Pencil sur l’écran permettra aux utilisateurs de parcourir et de prévisualiser rapidement les séquences sans jamais toucher l’écran.

Les créateurs utilisant Final Cut Pro sur leur iPad pourront importer des médias pris en charge à partir de fichiers ou de photos et les enregistrer directement dans un projet Final Cut Pro. L’application prendra également en charge l’importation de projets créés dans iMovie pour iOS. Apple indique également que vous pourrez exporter vos projets Final Cut Pro vers Mac, à condition que vous exécutiez Final Cut Pro 10.6.6 ou une version ultérieure.

Logic Pro pour iPad est également expédié avec un tas de nouvelles améliorations tactiles optimisées, y compris le prise en charge des gestes multi-touch, permettant aux créateurs de jouer des instruments logiciels et d’interagir naturellement avec les commandes. L’application prendra également en charge les gestes de pincement pour zoomer et de glisser pour faire défiler. Les utilisateurs pourront également éditer et dessiner une automatisation détaillée des pistes avec Apple Pencil.

Comme Final Cut Pro, la nouvelle application Logic Pro prendra également en charge l’échange facile de projets entre Mac et iPad. Dans le cadre du plan, les utilisateurs pourront exporter de l’audio de leur tablette vers un ordinateur dans une variété de formats audio compressés et sans perte, ainsi que des tiges de pistes audio individuelles. Ils pourront également créer une bande-son dans Logic Pro pour iPad et l’exporter dans Final Cut Pro pour iPad. L’application permettra également aux utilisateurs d’ouvrir des projets créés dans GarageBand pour iOS.

