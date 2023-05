WordPress, la plateforme leader pour commencer à écrire

Aujourd’hui, il existe d’innombrables pages Web et le contenu du Web continue d’évoluer chaque jour. Même ainsi, si nous avons un projet en tête, nous devons visualiser les différentes possibilités pour mener à bien notre projet. Il existe des plateformes comme Medium ou l’ancien Blogger et d’autres comme WordPress qui nous offrent un monde d’opportunités. Nous allons vous expliquer pourquoi nous avons choisi WordPress.

WordPress, le leader des templates, plugins et mises à jour

C’est peut-être la décision la plus importante que nous devons prendre lors du démarrage d’un projet. Oui, on pourrait peut-être parler du serveur ou de l’infrastructure du web. D’autres donneraient plus de pertinence à l’image de marque ou au nom. La réalité est que le pilier de notre projet est la technologie que nous allons utiliser. Et pour nous, la décision était très claire avec WordPress en raison du prix et de la variété des options.

wordpress est gratuit

Pour commencer, le plus important est de localiser notre guide WordPress. Ceux-ci nous aideront dès les premiers instants à faire avancer notre site Web. Nous avons beaucoup d’informations pour nous aider à démarrer le voyage, à partir de là, il s’agit d’adapter le modèle et le style jusqu’à ce que nous atteignions notre point de départ. Cela avec la documentation, les guides, les modèles et divers contenus est très simple et peu coûteux.

C’est gratuit, donc ça réduit la courbe d’entrée pour entrer dans ce monde. Ainsi, l’investissement est quasi nul et nous permet de commencer à créer du contenu et à générer une audience. Cela nous permet de créer plus facilement un premier site et de le faire évoluer dans le temps.

toujours mis à jour

Comme nous vous l’avons déjà dit, un autre point clé est les mises à jour. Vous pensez peut-être qu’étant des pages web avec peu d’audience vous êtes exempt d’attaques. Ce n’est pas comme ça, nous avons subi d’innombrables attaques, mais grâce à Javier Gualix, nous avons pu continuer comme si de rien n’était. De plus, WordPress propose d’innombrables mises à jour pour sécuriser notre site Web. Si notre propre plateforme nous offre déjà la sécurité, elle est plus fiable et nous évitons de dépendre de tiers. Il dispose de mises à jour constantes pour corriger les éventuelles vulnérabilités et protéger votre site Web contre les attaques malveillantes. Vous pouvez également renforcer la sécurité de votre site Web en utilisant des plugins payants et gratuits, vous avez la possibilité de choisir et de voir lequel est le mieux adapté et fonctionne le mieux.

La polyvalence à son meilleur

Il prend en charge différents types de médias. WordPress vous permet d’insérer facilement des images, des vidéos, de l’audio et d’autres formats multimédias sur votre site Web, soit en les téléchargeant depuis votre ordinateur, soit depuis des plateformes externes telles que YouTube, Vimeo, SoundCloud, etc.

De cette façon, nous n’aurons jamais de problèmes lors du partage de notre contenu ou qu’il ne soit pas pris en charge par le Web. Avec moins de maux de tête, il est plus facile de passer à autre chose et sans avoir de problèmes ni de doutes.

Enfin, si vous avez besoin de widgets, de plugins et de modèles, c’est la plate-forme par excellence et vous trouverez sûrement quelque chose qui correspond à votre style. Il est facile à adapter et facile à entretenir. Par conséquent, en cas de réouverture d’un site Web, nous choisirions WordPress.

