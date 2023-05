Blackview dévoile son nouveau produit phare : le King Blackview BV930 robuste et performant

Blackview, la marque technologique innovante, se prépare à lancer le très attendu téléphone robuste phare BV9300 et les AirBuds 10 Pro. BV9300 change la donne avec un télémètre laser révolutionnaire. Ou une lampe de poche, jusqu’à 21 Go de RAM et 256 Go de ROM, processeur octa-core Helio G99, batterie 15080mAh et appareils photo 50MP + 32MP avec algorithme ArcSoft® 3.0. Faire du BV9300 le choix parfait pour les personnes au style de vie robuste. Les AirBuds 10 Pro sont dotés d’une technologie de conduction aérienne avancée, offrant aux amateurs d’affaires, de loisirs et de sport un confort ultime et une qualité sonore inégalée. Voici un aperçu de ce que nous savons jusqu’à présent.

2023 Nouveau téléphone robuste phare – Performance King Blackview BV9300

En tenant compte des besoins de mesure pratiques, sûrs et professionnels des travailleurs de la construction, des explorateurs de plein air et des amateurs de sport. BV9300 dispose d’un innovant télémètre laser, qui peut mesurer la hauteur jusqu’à 40 mètres. Avec un impressionnant Précision de 1mm et un temps de réponse rapide de seulement 0,3 seconde. Qu’il s’agisse de mesurer longueurs, aires et volumes lors de la décoration intérieure ou des sports extrêmes en plein air, le BV9300 est bien adapté à une variété d’applications.

Blackview comprend les besoins d’éclairage des utilisateurs en voyage ou au travail et la version standard BV9300 est équipée d’un Lampe de poche super lumineuse de 100 lumens. Cette lampe de poche peut éclairer jusqu’à 10 mètres. Offrir aux utilisateurs éclairage plus lumineux, plus clair et plus sûr. En termes de sécurité, les utilisateurs peuvent utiliser la fonction intégrée de la lampe de poche SOS stroboscopique mode pour envoyer un signal de détresse. Avertir rapidement les sauveteurs pour obtenir de l’aide en cas d’urgence.

Mise à niveau de la batterie

Pour fournir une autonomie stable et durable de la batterie pendant la navigation, la communication et les situations d’urgence à l’extérieur. Caractéristiques du BV9300 Batterie à l’état solide de 15 080 mAh et Charge rapide 33W. Avec seulement 3,5 heures de temps de charge, le le temps de veille peut durer jusqu’à 1 828 heures. Même lors de trajets s’étendant sur jusqu’à 8 280 km. Comme ceux le long des circuits Euro, Asie, Afrique ou Amérique, sans souci de batterie.

Mise à niveau de la fluidité

Pour offrir aux utilisateurs l’expérience d’utilisation ultime, que ce soit pour les jeux, le streaming de vidéos, les voyages ou le travail, Blackview BV9300, en tant que Performance King, est équipé d’un Processeur octa-core MediaTek Helio G99. Avec jusqu’à 21 Go de RAM, 256 Go de ROM et Mémoire atomique, augmentant la fluidité globale du BV9300 de 50 %. Avec un score de référence allant jusqu’à 353 283 sur Antutucomparable aux puces 5G, le multitâche transparent est assuré et les utilisateurs peuvent exécuter en douceur jusqu’à 20 applications.

Mise à niveau des caméras

Pour améliorer la capacité des utilisateurs à prendre des photos de haute qualité même dans des conditions de faible éclairage, le BV9300 est équipé d’un Caméra frontale Samsung® 32MP et un Caméra arrière Samsung® 50MP. Également alimenté par avancé Algorithmes ArcSoft® 3.0assurant des photos plus lumineuses dans des environnements faiblement éclairés.

Avec Blackview BV9300, le nouvel écouteur phare de Blackview, AirBuds 10 Pro – valent également la peine d’être anticipés.

Pour répondre aux besoins des utilisateurs avec un confort et une sécurité ultimes tout en écoutant de l’audio, AirBuds 10 Pro utilise technologie avancée de conduction aérienne. Associé à crochets d’oreille ergonomiques et matériau TPU doux pour la peaules utilisateurs peuvent porter les AirBuds 10 Pro pendant de longues périodes sans ressentir aucune gêne.

Pour garantir une expérience audio inégalée, AirBuds 10 Pro utilise des technologies de pointe Grands pilotes dynamiques φ16,2 mm, qui offrent une expérience audio vraiment immersive qui laissera les utilisateurs à bout de souffle. De plus, AirBuds 10 Pro intègre Suppression du bruit ENC et technologie de formation de faisceauxpermettant aux utilisateurs de passer des appels parfaitement clairs tout en préservant la confidentialité.

Pour s’assurer que les utilisateurs peuvent profiter d’une lecture audio longue durée, AirBuds 10 Pro est livré avec un grand Batterie 550mAh qui procure jusqu’à 36 heures de lecture de musique.

Actuellement, les AirBuds 10 sont en vente et la plupart de leurs spécifications sont aussi alléchantes que les AirBuds 10 Pro.

Prix ​​et disponibilité

Blackview BV9300 et AirBuds 10 sont désormais disponibles à un prix spécial de 191,99 $ et 25,99 $ respectivement, et le prix peut être encore plus abordable après l’application de coupons de réduction. Cette offre incroyable ne sera disponible que pendant 5 jours, du 10 au 14 mai 2023 PST. N’attendez plus, profitez de cette offre à durée limitée et mettez la main sur ces produits exceptionnels dès maintenant !

Vous pouvez également consulter l’image ci-dessus avec tous les prix les plus bas pour BV9300 sur tous les marchés. Y compris tous les codes de réduction et tout.

