Un outil gratuit vous permet de « dissocier » les icônes de la barre des tâches dans Windows 11

Windows 11 est le nouveau système d’exploitation de Microsoft qui offre un design renouvelé et de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Mais il a également supprimé certaines fonctionnalités importantes trouvées dans les versions antérieures de Windows. Par exemple, la fonctionnalité très discutée des icônes de la barre des tâches « Ne pas fusionner » a disparu dans Windows 11. Cette fonctionnalité vous permettait d’afficher différents boutons pour chaque fenêtre et d’afficher les étiquettes des applications sur les boutons de la barre des tâches. De nombreux utilisateurs ont préféré cette option à Windows regroupant les boutons de la même application et masquant les étiquettes.

Pour résoudre ce problème, un développeur Windows a créé un outil pour rétablir la capacité de la barre des tâches. Il s’agit de Shell Frosting, une application développée par Albacore, qui permet d’activer la fonction « Ne pas combiner » les icônes de la barre des tâches de Windows 11. Cependant, l’application peut planter plus souvent que vous ne le souhaiteriez car le code sous-jacent est « instable », selon le développeur.

Vous continuez à demander la barre des tâches Windows 11 mise à jour avec des éléments et des étiquettes non groupés. Bien que le code soit instable, un peu de magie peut lui donner vie et résoudre les plantages critiques Présentation de Shell Frosting???? un moyen pour vous de découvrir tôt les morceaux de coquille non polishttps://t.co/FzmJ8uKSGC pic.twitter.com/ppNFYaEwdZ — Germon (@thebookisclosed) 8 mai 2023

Qu’est-ce que le Shell Frosting et comment ça marche ?

Shell Frosting est un outil qui vous permet d’expérimenter des fonctionnalités non raffinées du shell Windows 11, telles que l’option « Ne pas fusionner » les icônes de la barre des tâches. Pour l’utiliser, il vous suffit de le télécharger depuis GitHub et de l’exécuter sur votre PC Windows 11. Une fois ouvert, vous verrez une fenêtre avec plusieurs options pour personnaliser la barre des tâches. Parmi eux, vous pouvez choisir le mode « Ne jamais combiner » pour éviter que les icônes d’une même application ne soient regroupées. Vous pouvez également activer les étiquettes pour afficher le nom des applications à côté des icônes.

Shell Frosting ne nécessite ni installation ni licence, et il est entièrement gratuit pour tous les utilisateurs de Windows 11. Cependant, vous devez garder à l’esprit qu’il s’agit d’un outil expérimental et non officiel, il peut donc provoquer des erreurs ou une instabilité dans le système. De plus, il n’est pas disponible dans le Microsoft Store, vous devez donc le télécharger à partir d’une source externe à vos risques et périls.

L’option « Ne pas fusionner » des icônes de la barre des tâches est l’une des fonctionnalités les plus demandées de Windows 11. De nombreuses personnes n’ont pas mis à niveau vers Windows 11 simplement à cause de cette fonctionnalité manquante. Plus tôt Microsoft l’introduira dans Windows 11, mieux ce sera. Mais il existe des outils tiers comme StartAllBack et Shell Frosting qui peuvent vous aider avec le regroupement des onglets de la barre des tâches de Windows 11. Cependant, StartAllBack n’est pas totalement gratuit car vous devez acheter une licence après un essai gratuit de 100 jours.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :