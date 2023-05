Voici pourquoi les propriétaires de TicWatch doivent attendre plus longtemps pour la mise à jour de Wear OS 3

Enfin, les propriétaires de TicWatch Pro 3 Ultra, TicWatch Pro 3 et TicWatch E3 ont une raison de sourire. Mobvoi, le fabricant derrière ces trois smartwatches, a finalement donné une raison : un retard dans le déploiement de Wear OS 3. Malgré les récentes explications, les utilisateurs de TicWatch doivent attendre plus longtemps la prochaine mise à jour logicielle.

Pourquoi les utilisateurs de TicWatch connaissent-ils un retard dans l’obtention de la mise à jour de Wear OS 3 ?

Vu par Netcost-security.fr Via Page Twitter officielle de Mobvoi. La société affirme que TicWatch Pro 3 Ultra, TicWatch Pro 3 et TicWatch E3 utilisent les processeurs Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm. Dans le même temps, les trois séries TicWatch comportent également des pièces exclusives Mobvoi responsables des fonctions de faible consommation d’énergie des smartwatches. Ceux-ci permettent diverses fonctionnalités, par exemple, l’alimentation secondaire de l’écran LCD, qui sont cruciales pour le fonctionnement de la série à trois matchs.

Plusieurs mises à jour logicielles et débogages ont forcé le fabricant à performer. Cela garantit que les composants internes correspondent à la mise à jour Wear OS 3. Les utilisateurs de montres connectées Mobvoi TicWatch devront attendre un peu plus longtemps. Mobvoi n’a pas précisé le calendrier spécifique de déploiement de Wear OS 3 sur les appareils TicWatch concernés. La mise à jour pourrait arriver au troisième trimestre de 2023, mais il n’y a pas encore de confirmation officielle.

Quelle est la solution pour le retard de Wear OS 3 ?

Pour mieux répondre aux besoins de ses utilisateurs, notamment ceux qui utilisent TicWatch et qui ont été impactés. Mobvoi prévoit de lancer prochainement la phase bêta de Wear OS 3 sur ses smartwatches. Dès que la mise à jour arrive, les utilisateurs peuvent essayer les nouvelles fonctionnalités fournies avec la mise à jour logicielle attendue.

De plus, il faut rappeler que déjà la concurrence surveille de près. Des entreprises comme Fossil ont fourni la mise à jour Wear OS 3 à leurs appareils, tels que le Fossil Gen 6. Bien sûr, des circonstances comme celle-ci inciteront Mobvoi à suivre les dernières tendances du secteur. Il sera intéressant de voir comment les choses se dérouleront dans les semaines à venir et comment Mobvoi assurera une publication de mise à jour fluide et rapide pour ses utilisateurs de TicWatch.

Portez OS 4 déjà frapper?

Dans une autre nouvelle passionnante. Aujourd’hui marque la date de l’événement I/O très attendu de Google. Nous nous attendons à voir divers nouveaux gadgets et attendons l’annonce de la prochaine version de Wear OS, Wear OS 4. Déjà Mobvoi est un peu trop tard, et ils doivent rattraper leur retard, étant donné que la mise à jour logicielle de Wear OS 4 est proche.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine