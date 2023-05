Regardez le discours d’ouverture de Google I/O ici même à 13 h HE / 10 h PT : Pixel Fold, 7a et Tablet entrants

En bref : nous ne sommes qu’à quelques heures du discours d’ouverture annuel de l’événement I/O de Google, où nous nous attendons à voir les nouveaux appareils Pixel 7a, Pixel Tablet et Pixel Fold. Cela commence à 13 h HE / 10 h PT, et vous pouvez tout regarder en direct ici.

Alors que les E/S se concentrent davantage sur les développeurs, nous nous attendons à voir beaucoup plus de hardware Google cette année. Il y aura également un long regard sur Android 14 avant sa sortie cet été, et de nombreuses présentations sur des projets d’IA, y compris l’intégration de Bard dans plusieurs services Google.

Le Pixel 7a sera présenté lors de l’événement. Le prochain appareil de milieu de gamme de Google devrait contenir le même chipset Tensor G2 que celui du Pixel 7. Il aura également un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un appareil photo amélioré et une charge sans fil de 18 W. Le Pixel 7a coûterait entre 469 $ et 499 $, ce qui pourrait en faire une perspective attrayante en ces temps économiques troublants.

Mais l’appareil le plus excitant présenté pourrait être le Pixel Fold. Google a déjà tease sa réponse au Galaxy Z Fold 4 de Samsung et aux prochains pliables Z Fold 5. On dit que c’est le pliable le plus fin à ce jour, mais on dit aussi qu’il correspond au Z Fold 4 en termes de prix : 1 799 $, bien que certains disent avec optimisme que le Pixel Fold pourrait commencer beaucoup plus bas à 1 300 $. L’écran interne de 7,6 pouces devrait avoir une résolution de 2208 x 1840 et une luminosité maximale de 1200 nits.

De plus, nous pourrions voir un aperçu des Pixel 8 et 8 Pro lors de l’événement avant le lancement des téléphones cet automne.

Google présentera également la tablette Google Pixel alimentée par Tensor G2, qui, selon lui, est le meilleur moyen de profiter de l’expérience Android sur un grand écran. Il peut être associé à une station d’accueil magnétique, ce qui lui donne une sensation semblable à celle d’Amazon Echo Show.

Beaucoup de discussions à I/O porteront sur Android 14, y compris les améliorations du système d’exploitation mobile pour les appareils à grand écran comme les pliables et les tablettes.

Compte tenu de la direction que prend l’industrie technologique, une grande partie du discours de Google sera axée sur l’IA. CNBC écrit qu’elle annoncera plusieurs mises à jour génératives de l’IA, y compris le lancement d’un grand modèle de langage à usage général (LLM) appelé PaLM 2. Il comprend plus de 100 langues et fonctionne sous le nom de code interne « Modèle de langage unifié ».

Assurez-vous de revenir à 13 h HE / 10 h HP pour voir ce que Google dévoile.

