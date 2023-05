La version candidate d’iPadOS 16.5 est disponible pour les développeurs !

Après deux mois de tests, Apple a finalement publié la version candidate d’iPadOS 16.5 pour les développeurs. De plus, la version candidate d’iOS 16.5 est également semée pour iPhone, comme toujours. La mise à niveau apporte un certain nombre de changements ainsi que des améliorations. Lisez la suite pour connaître tous les détails sur la nouvelle version candidate d’iPadOS 16.5.

Release Candidate (RC) est le nouveau nom du Golden Master d’Apple. Oui, la version finale d’iPadOS est en cours de déploiement pour les testeurs, elle sera disponible pour tout le monde la semaine prochaine. Apple installe le nouveau firmware sur l’iPad avec un numéro de build 20F65. Il pèse environ 4,86 ​​Go, vous pouvez librement mettre à jour votre iPad avec le dernier logiciel.

Avant de passer aux changements à venir avec l’iPadOS 16.5 RC, Apple confirme aujourd’hui que Final Cut Pro et Logic Pro à l’iPad. Les deux applications seront disponibles à partir du 23 mai ; l’abonnement commence à partir de 4,99 $ (US) par mois ou 49 $ (US) par an.

Parlant des changements à venir avec iPadOS 16.5, Apple met à jour l’application Apple News en incluant un nouvel onglet Sports ainsi que la section Mes sports pour un accès rapide aux scores, classements et histoires. En dehors de cela, la mise à niveau apporte un correctif aux problèmes de synchronisation des paramètres Screen Time et Spotlight ne répond pas correctement.

Voici le changelog complet.

L’onglet Sport d’Apple News permet d’accéder facilement aux histoires, aux scores, aux classements et plus encore, pour les équipes et les ligues que vous suivez

Les cartes de score et de match de My Sports dans Apple News vous amènent directement aux pages de match où vous pouvez trouver des détails supplémentaires sur des matchs spécifiques

Correction d’un problème où Spotlight pouvait ne plus répondre

Correction d’un problème où les paramètres de temps d’écran pouvaient se réinitialiser ou ne pas se synchroniser sur tous les appareils

Si vous souhaitez mettre à jour votre iPad vers iPadOS 16.5 RC, vous devez installer le profil bêta s’il n’est pas déjà installé. Si le profil bêta est installé, vous pouvez accéder à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Et une fois la mise à jour disponible, appuyez sur Télécharger et installer.

Avant d’installer la mise à jour, assurez-vous de sauvegarder les données importantes et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

