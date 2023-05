La Radeon RX 7600 d’AMD photographiée avant le lancement officiel, répertoriée sur le marché en ligne

En bref : la Radeon RX 7600 d’AMD a été photographiée des semaines avant sa date de lancement prévue, ce qui confirme une fois de plus qu’elle sera livrée avec seulement huit gigaoctets de mémoire GDDR6. Comme pour tous les GPU grand public à venir, la tarification est ce qui déterminera son succès, et la rumeur dit que Team Red a décidé de fixer le PDSF à pas plus de 249 $.

La PDG d’AMD, Lisa Su, a récemment confirmé qu’elle lancerait des cartes RDNA 3 grand public dans quelques semaines, peut-être autour de Computex plus tard ce mois-ci. La rumeur dit que NVIDIA lancera également sa GeForce RTX 4060 Ti à peu près au même moment que Team Red, et un thème commun avec ces produits à venir semble être qu’ils sont tous expédiés avec huit gigaoctets de mémoire graphique – une quantité plutôt modeste maintenant que AAA les jeux nécessitent environ 10 à 12 gigaoctets si vous souhaitez activer des textures de haute qualité.

Grâce à un passionné anonyme (via Omgpu.com), nous savons maintenant que les sites de ventes se préparent déjà au lancement de la carte graphique Radeon RX 7600 d’AMD, ce qui indique qu’il ne faudra pas longtemps avant de voir une annonce officielle. Le modèle en question semble être le Sapphire Radeon RX 7600 Pulse, et il a été repéré dans un site marchand sans nom en Asie. Séparément, @Komachi_Ensaka repéré une liste pour la même carte sur Carousell, un marché en ligne.

L’emballage révèle que le RX 7600 est basé sur le GPU Navi 33 avec 32 unités de calcul RDNA 3 (2 048 unités de shader) et 32 ​​mégaoctets de cache Infinity. Une fuite récente suggère qu’il se situera quelque part entre le RX 6650 XT et le RX 6700/6750 XT en termes de performances, bien qu’il soit possible que le tampon de frame de 8 Go puisse s’avérer être un facteur limitant majeur dans des jeux comme Forspoken, The Last of Us Partie I, Hogwarts Legacy et The Callisto Protocol.

Fait intéressant, la personne qui a pris des photos des boîtiers Radeon RX 7600 affirme que la carte aura un prix de détail de 249 $, ce qui semble peu probable. Il est facile de le considérer comme un prix raisonnable, étant donné que vous pouvez acheter le RX 6650 XT pour environ 270 $, tandis que le RX 6700 XT/6750 XT (qui est équipé de 12 gigaoctets de VRAM au lieu de huit) peut être trouvé pour seulement 335,49 $.

Dans le même temps, un RX 7600 au prix de 300 $ ou plus serait probablement mort à l’arrivée, bien que nous puissions bien voir une répétition de l’histoire du RX 6600, avec la nouvelle carte lancée à un PDSF élevé mais chutant progressivement à un prix plus acceptable. indiquer. Dans tous les cas, prenez le PDSF supposé de 249 $ pour le RX 7600 avec un gros grain de sel car nous n’avons pas encore confirmé sa validité.



