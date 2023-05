Final Cut Pro et Logic Pro arrivent sur iPad plus tard ce mois-ci

Après des années d’attente et de mendicité, Apple propose enfin Final Cut Pro et Logic Pro sur iPad. Selon une annonce faite par la société fruitière aujourd’hui, Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad seront chacun disponibles sur l’Apple Store. Il y a un hic, cependant, les deux applications ne sont pas gratuites. Pour utiliser Final Cut ou Logic Pro, vous devrez payer 4,99 $ par mois ou 49 $ par an avec un essai gratuit d’un mois.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, Final Cut Pro est le logiciel de montage vidéo non linéaire d’Apple utilisé par les créateurs vidéo et Hollywood. Logic Pro, quant à lui, est une station de travail audio numérique et un séquenceur MIDI pour la production audio. Selon l’annonce, les applications ont été conçues pour une utilisation sur écran tactile et disposent d’interfaces mises à jour prenant en charge le multi-touch.

Les utilisateurs peuvent facilement importer des projets créés dans iMovie pour iOS et les exporter pour les utiliser dans Final Cut Pro sur Mac. De plus, Logic Pro pour iPad est capable d’ouvrir des projets créés dans GarageBand pour iOS.

Final Cut Pro pour iPad

La dernière version de Final Cut Pro conçue pour l’iPad est livrée avec une toute nouvelle interface tactile et des outils faciles à utiliser. L’une des fonctionnalités les plus remarquables de l’application est la roue de travail, qui simplifie le processus d’édition et permet aux utilisateurs d’interagir avec le contenu de manière innovante. Grâce à cet outil, vous pouvez facilement naviguer dans la timeline magnétique, déplacer des clips et effectuer des modifications précises d’une simple pression du doigt.

Il existe également une fonctionnalité appelée Live Drawing qui vous permet d’utiliser votre Apple Pencil pour dessiner et écrire sur des vidéos. Les M2 iPad Pros sont livrés avec l’avantage supplémentaire de la fonction de survol Apple Pencil, qui permet de prévisualiser rapidement les séquences. De plus, le mode de référence et les raccourcis clavier sont également pris en charge.

De plus, Final Cut Pro pour iPad prend en charge l’édition de vidéos multicam. L’application peut être configurée pour fusionner automatiquement les clips et synchroniser jusqu’à quatre angles, qui peuvent ensuite être commutés entre eux en appuyant simplement sur l’écran. Certaines fonctionnalités alimentées par l’IA dans Final Cut Pro pour iPad incluent le masque de suppression de scène, le recadrage automatique et l’isolation de la voix.

Le logiciel propose également une bibliothèque de graphiques animés qui peuvent améliorer vos créations. Ceux-ci incluent des arrière-plans HDR, des effets, des transitions, de l’audio, des motifs animés personnalisables et des bandes sonores professionnelles qui s’adaptent automatiquement à la longueur de la vidéo.

Logic Pro pour iPad

Logic Pro pour iPad dispose également de fonctionnalités supplémentaires. Ceux-ci incluent les gestes multi-touch, qui permettent aux créateurs de musique d’interagir avec les commandes et de jouer naturellement des instruments logiciels. Les fonctions de pincement pour zoomer et de glisser pour faire défiler permettent également aux utilisateurs de naviguer facilement dans des projets complexes. De plus, il existe un nouveau navigateur de sons qui intègre un filtrage dynamique pour aider les créateurs de musique à trouver le son parfait.

Cette fonction affiche tous les patchs d’instruments, les patchs audio, les préréglages de plug-ins, les échantillons et les boucles en un seul endroit. Les utilisateurs peuvent facilement écouter n’importe quel son avant de le charger dans leur projet, ce qui leur fait gagner du temps et leur permet de rester dans leur flux créatif.

Il existe également un nouveau plug-in de morphing temporel et de hauteur connu sous le nom de Beat Breaker. Ce nouveau plugin permet aux créateurs de musique de modifier les sons en les glissant et en les pinçant. De plus, Logic Pro pour iPad prend désormais en charge Apple Pencil, permettant aux utilisateurs de dessiner une automatisation de piste précise.

Il est également possible de connecter les deux applications avec un Magic Keyboard ou un Smart Keyboard Folio pour utiliser les commandes du clavier. De plus, les utilisateurs peuvent transférer des projets dans Logic Pro entre l’application sur Mac et iPad, et également exporter des morceaux vers Final Cut Pro pour iPad.

Plus d’informations sur le site d’Apple

Pour aider les éditeurs audio et vidéo à tirer le meilleur parti de ces applications, Apple a créé des pages Web spéciales fournissant des informations supplémentaires :

Créateurs, qu’en pensez-vous ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

