Les spécifications de la première tablette de Google émergent en ligne : elles pourraient détrôner l’iPad en termes de valeur

Google a donné un aperçu de la tablette Pixel lors de l’événement I/O de l’année dernière. Cette année, à I/O ’23 (qui débutera le 10 mai), la société devrait dévoiler sa tablette très attendue. Parallèlement à cette sortie, l’événement verra également l’introduction du Pixel 7a et du premier appareil pliable de Google, le Pixel Fold.

Bien que Google ait déjà révélé quelques détails sur la tablette, une fuite récente s’est produite lorsqu’une liste d’Amazon Japon (qui a depuis été supprimée) a tout révélé sur l’appareil.

Google Pixel Tablet disposera d’une puce Tensor interne

La liste confirme que la tablette Pixel sera livrée avec la puce interne Tensor G2 de Google. Il s’agit du même système sur puce (SoC) que l’on trouve dans la série Pixel 7, y compris le prochain Pixel 7a. Il sera accompagné de 8 Go de RAM et d’un choix entre 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 3.1.

De plus, la tablette arborera un écran LCD QHD+ de 10,95 pouces. Le panneau aura un rapport d’aspect de 16:10 et une luminosité nominale de 500 nits. Notamment, il prendra en charge la prise en charge du stylet USI 2.0 pour ceux qui aiment dessiner ou créer de l’art numérique.

La tablette aura également des caméras 8MP à l’avant et à l’arrière avec une ouverture f/2.0. Cependant, la capacité d’enregistrement vidéo ne sera limitée qu’à une résolution de 1080p. Le matériel de l’appareil photo de la tablette Pixel ne correspondra pas à la qualité des smartphones Pixel. Mais venant de Google, vous pouvez vous attendre à accéder à des fonctionnalités exclusives telles que Magic Eraser et Photo Unblur.

La liste révèle également d’autres spécifications de l’appareil. Il comprend quatre haut-parleurs, 3 microphones, un port USB-C 3.2 Gen 1, un connecteur d’accessoires à 4 broches et un interrupteur de sourdine physique. De même, les options de connectivité incluent la prise en charge de WiFi 6, Bluetooth 5.2 et Ultrawide Band.

Une station de charge/haut-parleur séparée

De plus, Google a officiellement confirmé que la tablette Pixel sera livrée avec une station d’accueil pour haut-parleurs. Cela apportera des fonctionnalités et une commodité supplémentaires aux utilisateurs. Par exemple, lorsque vous n’utilisez pas la tablette, vous pouvez simplement la connecter et l’utiliser comme hub intelligent tout en chargeant l’appareil. Cela vous permettra de contrôler divers accessoires de maison intelligente, tels que l’extinction des lumières, le réglage des thermostats, etc.

Vous pourrez également utiliser la tablette comme cadre photo en mode dock. Les haut-parleurs intégrés dans le dock amélioreront la qualité audio de la tablette. Par conséquent, il peut également être un appareil parfait pour regarder des films, écouter de la musique ou passer des appels vidéo. Les fuites suggèrent que Google pourrait regrouper la station d’accueil avec la tablette elle-même, de sorte que vous n’auriez pas besoin de l’acheter séparément.

Tablette Google Pixel : prix



Bien que Google n’ait pas encore divulgué le prix officiel, la liste Amazon Japan suggère qu’il pourrait coûter 79 800 yens (~ 592 $). Pour ce prix, la tablette Pixel pourrait offrir une grande valeur aux utilisateurs. Et il est enfin possible qu’il puisse remettre en cause la domination d’Apple sur le marché des tablettes. Étant donné que Google a un contrôle total sur le matériel et les logiciels de l’appareil, il peut enfin ajuster l’expérience utilisateur pour créer un concurrent digne dans cet espace.

À un prix similaire, vous aurez la possibilité de choisir un iPad de 10e génération. Mais il n’offre que 64 Go de stockage, une maigre quantité pour ceux qui ont des applications gourmandes en stockage. Vous pouvez donc choisir l’option 256 Go qui vous coûtera 599 $. Mais même dans ce cas, vous seriez limité au support de l’Apple Pencil de première génération. En revanche, la tablette Pixel présente probablement une option plus attrayante. Il sera livré avec un matériel mis à jour et une compatibilité avec la prise en charge des derniers accessoires. Les rumeurs suggèrent que la station de charge/haut-parleur pourrait même être incluse dans le prix, ce qui en fait une offre imbattable.

