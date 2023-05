La Galaxy Watch 6 peut mieux prendre soin de votre cœur, mais il y a une condition

Samsung a des nouvelles passionnantes pour ses clients. Premièrement, ils ont annoncé que la prochaine série Galaxy Watch aura des fonctionnalités approuvées par la FDA. De plus, la série Galaxy Watch 6 aura une partie qui pourra surveiller votre pouls. Cette fonctionnalité aidera les gens à détecter si leur rythme cardiaque est irrégulier.

Samsung a nommé la nouvelle fonctionnalité Irregular Heart Rhythm Notification (IHRN). En fait, cela fait partie de la fonction de test cardiaque des montres Galaxy, et la FDA aux États-Unis l’a approuvée.

Par la suite, Samsung dévoilera la série Galaxy Watch 6 lors de l’événement Samsung Unpacked 2023. La montre utilisera le dernier programme One UI 5 Watch de Samsung. Les rumeurs suggèrent que la Galaxy Watch 6 sera disponible dans un modèle de base et un modèle classique avec une lunette tournante physique. Cependant, au moment de la rédaction de cet article, Samsung ne nous a pas encore donné les détails des versions de Galaxy Watch qui recevront la fonctionnalité IHRN. Cette fonctionnalité s’exécute en arrière-plan et vérifie votre pouls avec le capteur de santé de la série Galaxy Watch 4.

Fonctions supplémentaires dans la mise à jour One UI 5 Galaxy Watch 6

Nous nous attendons à ce que la Galaxy Watch 6 arrive avec de nombreuses fonctionnalités grâce à la mise à jour One UI 5. De plus, One UI 5 apportera des fonctionnalités de sécurité, notamment des alertes de chute et des appels SOS automatiques pour aider les utilisateurs à mieux dormir. La mise à jour du logiciel ne convient qu’aux montres connectées Wear OS Galaxy telles que la Galaxy Watch 4 et les modèles plus récents. Il ne sera pas disponible pour les anciens modèles alimentés par Tizen, comme la Galaxy Watch 3.

Samsung a de grands espoirs pour 2023, avec son lancement prévu en août. Par conséquent, les utilisateurs qui souhaitent suivre leur santé plus complètement et plus correctement trouveront la série Watch 6 attrayante grâce à sa capacité de surveillance de la fréquence cardiaque approuvée par la FDA.

En attendant plus d’informations concernant la mise à jour de la Galaxy Watch 6. Il sera intéressant de voir comment les acteurs de l’industrie intensifient leur jeu.

