La mise à jour du patch du mardi 11 mai 2023 de Windows apporte des icônes animées pour les widgets

C’est le deuxième mardi de mai, ce qui indique une nouvelle mise à jour mensuelle pour les utilisateurs de Windows 11. Oui, une mise à jour non liée à la sécurité basée sur la version 22H2 est en cours de déploiement. La nouvelle mise à jour mensuelle de Windows 11 22H2 est livrée avec la version 22621.1702 qui est étiquetée comme KB5026372. Apprenons-en plus sur la mise à jour.

Microsoft a également publié une version mensuelle pour la version 21H2. La nouvelle mise à jour est livrée avec la version 22000.1936. Ainsi, même ceux qui n’ont pas mis à niveau vers 22H2 recevront la mise à jour mensuelle.

Parlant des changements et des améliorations, la version 22621.1702 de Windows 11 apporte des icônes animées pour les widgets sur la barre des tâches. Et la nouvelle mise à jour apporte également une nouvelle bascule dans Paramètres> Windows Update qui donne la priorité à l’appareil pour obtenir les dernières mises à jour non liées à la sécurité.

Points forts:

Nouveau! Cette mise à jour ajoute un nouveau contrôle à bascule sur la page Paramètres > Windows Update. Lorsque vous l’activez, nous accordons la priorité à votre appareil pour obtenir les dernières mises à jour et améliorations non liées à la sécurité lorsqu’elles sont disponibles pour votre appareil. Pour les appareils gérés, la bascule est désactivée par défaut. Pour plus d’informations, voir Obtenir les mises à jour Windows dès qu’elles sont disponibles pour votre appareil.

Cette mise à jour résout les problèmes de sécurité de votre système d’exploitation Windows.

Parallèlement à ces modifications, il inclut également toutes les modifications de la dernière version d’aperçu du système d’exploitation 22621.1635.

Venant à Windows 11 21H2 build 22000.1936, il résout les problèmes de sécurité sous Windows. Et comme la version 22H2, cette version inclut également toutes les modifications de la dernière mise à jour de prévisualisation du système d’exploitation 21H2.

Il s’agit d’une mise à jour mensuelle et ne fait partie d’aucun canal d’initié, ce qui indique que la mise à jour est disponible pour tout le monde. Vous pouvez vérifier la mise à jour manuellement en accédant à Paramètres > Windows Update.

Articles Liés:

Source

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.