Êtes-vous un utilisateur de Discord ? Prenez note de ce changement important

Il y a un changement radical à venir pour tous les utilisateurs de Discord ! La plateforme sociale vient d’annoncer que tous les utilisateurs l’utilisant seront invités à changer de nom d’utilisateur « au cours des prochaines semaines ». C’est l’un des changements les plus notables que nous ayons vus ces dernières années.

Discord demandera à tous les utilisateurs de changer leur nom d’utilisateur

Discord est un service de chat en ligne qui permet aux utilisateurs de créer et de rejoindre des groupes en fonction de leurs intérêts. Le service compte 150 millions d’utilisateurs actifs par mois dans le monde. Il existe des millions de communautés pour les thèmes et les intérêts les plus variés. Depuis les premiers jours, les utilisateurs de Discord étaient identifiés par un nom précédant un dièse et quatre chiffres.

Dans les semaines à venir, les utilisateurs devront s’adapter à un nouveau système de nommage. Le service demandera aux utilisateurs de créer un nom d’utilisateur unique suivi d’un symbole « @ ». Il s’alignera sur la norme adoptée par les réseaux sociaux.

Discord a déclaré à BBC News : « Après avoir entendu de nombreux utilisateurs parler des défis associés à la connexion avec des amis sur notre plate-forme, nous avons apporté des modifications au système de nom d’utilisateur. L’objectif est de rendre Discord plus accessible et convivial pour les utilisateurs nouveaux et existants.

« Nous apprécions les commentaires des utilisateurs et nous nous engageons à améliorer l’expérience globale de Discord ».

Comme vous pouvez vous y attendre, chaque grand changement est entouré de critiques de la part de ceux qui sont satisfaits du système actuel. Par conséquent, tous les utilisateurs de Discord ne sont pas satisfaits des changements à venir. Ils s’interrogent sur les véritables raisons. Une personne l’a qualifié de « grand pas en arrière », tandis qu’une autre l’a comparé à un opérateur qui changeait les numéros de téléphone de ses clients en leurs noms complets. L’illustrateur populaire Aura dit que les utilisateurs « courent le risque » d’être usurpés s’ils ne parviennent pas à sécuriser leur nom d’utilisateur.

La plate-forme a une communauté massive et continue de croître chaque année

Discord est disponible depuis 2015 et est devenu très populaire parmi les joueurs. Au fil des ans, l’application est également devenue populaire en tant que bonne plateforme pour organiser des activités de groupe ou discuter d’intérêts communs. C’est simple car les utilisateurs peuvent diviser les conversations en « canaux » facilement consultables. L’application permet aux utilisateurs de rejoindre des groupes sans limite de membres. Les jeux populaires ont des serveurs Discord publics avec plus d’un million d’utilisateurs.

Voyons s’il y aura un « cri » majeur de la part des utilisateurs à la lumière de ces changements.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine