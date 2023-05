Le remake de System Shock est devenu or et sera lancé le 30 mai

Pourquoi c’est important: le remake de System Shock de Nightdive Studios a été finalisé et sera lancé plus tard ce mois-ci. Le remake tant attendu est « devenu or », a annoncé Nightdive Studios dans un récent post sur Twitter. Dans l’industrie du jeu, ce terme indique simplement qu’un titre a été finalisé et est prêt à être distribué.

Il est d’abord publié sur Windows, mais finira par trouver son chemin vers d’autres plates-formes, notamment la PlayStation 4, la PlayStation 5, la Xbox One, la Xbox Series, Linux et macOS. Les dates de sortie pour les autres plateformes n’ont pas encore été partagées.

#SystemShockRemake est GONE GOLD � »ï¿½ ! Au nom de la #nightdivestudios équipe et tous nos partenaires constructeurs, MERCI aux fans de nous avoir soutenu tout au long du développement du jeu. Nous avons hâte de le mettre entre vos mains le 30 mai !#systemshock #shodan pic.twitter.com/wo8DfMW26T – Studios Nightdive (@NightdiveStudio) 9 mai 2023

Nightdive Studios a acquis les droits de la franchise System Shock au milieu des années 2010 et a lancé une campagne Kickstarter réussie en 2016 pour financer un remake. La campagne a recueilli plus de 1,35 million de dollars auprès de 21 625 contributeurs.

Le jeu devait initialement être lancé fin 2017, mais le projet a été suspendu début 2018 lorsque le chef de Nightdive Studios, Stephen Kick, s’est rendu compte que la portée du jeu était devenue trop grande.

Le remake redémarré sera désormais lancé le 30 mai. Les parties intéressées peuvent précommander System Shock sur des plateformes de distribution numérique comme Steam, GOG ou Epic Games Store pour 39,99 $. La plupart des plateformes offrent également un bonus de précommande – une copie gratuite de System Shock 2 : Enhanced Edition lors de sa sortie.

Nightdive dirige également ce projet, qui a été annoncé en 2019. Selon une exclusivité 2021 d’IGN, le jeu aura un mode VR entièrement jouable. Kick a déclaré que le mode VR ne sera pas une fonctionnalité complémentaire de base, mais une fonctionnalité entièrement développée construite à partir de zéro.

En attendant, vous pouvez consulter la démo de System Shock pour avoir une idée du remake en attente. Il y a aussi une série d’action en direct System Shock dans le pipeline qui a été annoncée pour la première fois fin 2021. Début 2022, Greg Russo (Mortal Kombat 2021 film) a signé pour écrire et réaliser la série. Aucune information supplémentaire sur la série, qui sera diffusée exclusivement sur Binge, n’a été publiée depuis.



