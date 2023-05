Final Cut Pro pour iPad : Un aperçu des fonctionnalités de l’appareil photo pro d’iOS 17 ?

Apple a annoncé aujourd’hui l’existence de Final Cut Pro pour iPad, ce que les utilisateurs d’iPad attendaient depuis des années. Le 23 mai, Apple lancera enfin Final Cut Pro pour sa tablette populaire, et il arrivera avec une interface familière mais toute nouvelle spécialement conçue pour le tactile. De plus, Final Cut Pro pour iPad proposera un nouveau mode caméra pro, qui pourrait nous donner un aperçu de ce à quoi s’attendre nativement avec les prochaines fonctionnalités de caméra pro iOS 17.

Le mode caméra Pro, qu’Apple présente sur sa page d’aperçu Final Cut Pro pour iPad, apporte des contrôles manuels au-delà de tout ce que nous avons vu avec la mise en œuvre de l’application de caméra stock sur iOS ou iPadOS.

Jusqu’à présent, les utilisateurs souhaitant de telles fonctionnalités devaient s’appuyer sur des applications tierces, telles que Halide pour les photos et Filmic Pro pour la vidéo. Bien qu’il y aura certainement encore une place pour ces applications plus avancées, les fonctionnalités manuelles du mode appareil photo professionnel dans Final Cut Pro pour iPad incluent le contrôle de la balance des blancs, de l’exposition et de la mise au point en orientation portrait ou paysage, entre autres avancées.

L’application d’appareil photo par défaut sur iPhone et iPad a toujours implémenté la balance des blancs automatique, et bien que cela fonctionne bien dans de nombreuses situations, un flux de travail particulier tirerait parfois le meilleur parti des préréglages manuels pour le tungstène, la lumière du jour, etc. Au-delà de cela, la balance des blancs fixe directe , qui vous permet de composer des valeurs de température de couleur kelvin spécifiques, semble être disponible.

En plus des commandes manuelles, le mode caméra pro offrira de meilleures fonctionnalités de surveillance, qui vous permettront de discerner rapidement le temps d’enregistrement disponible restant et les niveaux audio pour les sources de microphone internes et externes. Les fonctionnalités du moniteur incluront également des indicateurs de surexposition, qui pourraient indiquer la prise en charge des zèbres et/ou des fausses couleurs, et des lignes de grille pour la règle des tiers pour la composition et au-delà.

Bien sûr, la capture ProRes dans l’application d’appareil photo par défaut d’Apple est une chose depuis iOS 15, mais Final Cut Pro sur les iPad pris en charge apportera l’édition multiflux dans une interface transparente qui vous permet de passer de la capture à l’édition en quelques secondes. Les utilisateurs pourront enregistrer des séquences capturées à partir du mode caméra pro directement dans un projet, ce qui vous permettra de revoir rapidement les prises de vue et d’éliminer le processus d’importation fastidieux.

Je pense qu’il est possible qu’Apple prévisualise certaines des prochaines fonctionnalités du mode appareil photo professionnel d’iOS 17 dans Final Cut Pro pour iPad. J’imagine que l’application de caméra par défaut conservera son interface simple et facile à utiliser, mais aura la possibilité de passer en « mode caméra pro » pour ceux qui souhaitent un contrôle plus précis sur la capture de photos et de vidéos.

Qu’en penses-tu? Accepteriez-vous une telle fonctionnalité dans iOS 17 ? Exprimez-vous sur nos réseaux sociaux avec vos réflexions sur le sujet.

