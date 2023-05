Compatibilité iPad Logic Pro, fonctionnalités, date de sortie, etc.

Logic Pro – avec Final Cut Pro – débarque officiellement sur iPad avec ce qui ressemble à une expérience tactile convaincante. Suivez la compatibilité iPad de Logic Pro, les fonctionnalités attendues, les prix, la date de sortie, etc.

Apple a annoncé la sortie de Logic Pro sur iPad pour la première fois avec le slogan « Le studio de musique ultime. Sur le bout de vos doigts. »

Créez des rythmes, jouez des instruments, enregistrez, éditez et mixez. Le tout sur iPad. Créez et produisez de la musique dans tous les genres. Un studio de musique professionnel complet entre vos mains.

Apple poursuit en disant « Multi-Touch transforme votre iPad en un instrument professionnel expressif que vous pouvez jouer. Créez de la musique avec des instruments logiciels dynamiques et contrôlez intuitivement des centaines de plug-ins.

Tout d’abord, nous couvrirons les iPad qui fonctionneront avec Logic Pro pour iPadOS, puis nous nous pencherons sur les fonctionnalités, la date de sortie, etc.

Nous avons également un guide sur la compatibilité de Final Cut iPad Pro car il est différent de Logic Pro.

Vous pouvez en savoir plus sur Logic Pro pour iPad sur la page d’accueil d’Apple et dans la vidéo d’annonce ci-dessous :

Voici ce que le vice-président du marketing mondial d’Apple avait à dire sur le nouveau logiciel professionnel à venir sur iPad et ce que cela signifiera :

« Nous sommes ravis de présenter Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad, permettant aux créateurs de libérer leur créativité de nouvelles façons et dans encore plus d’endroits », a déclaré Bob Borchers, vice-président du marketing mondial des produits d’Apple. « Avec un ensemble puissant d’outils intuitifs conçus pour la portabilité, les performances et l’interface tactile de l’iPad, Final Cut Pro et Logic Pro offrent le studio mobile ultime. »